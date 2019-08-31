Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Варшаве переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2». Как пояснил президент Украины, страны выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество с США.

«Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе»,— сказал господин Зеленский на совместной с польским коллегой пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Россия и Польша заключили долгосрочный контракт на поставку газа до 2022 года. После этого Варшава намерена заменить российский газ на американский. Представитель польского правительства Петр Наимский заявил, что страна полностью откажется от российского газа к 2024 году. Украина может впервые получить поставки газа из США уже в этом году.

О сокращении Варшавой закупок у «Газпрома» читайте в материале “Ъ” «Польша распробовала американский газ».