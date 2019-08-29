Украина дождалась американского газа

Украина может в этом году впервые получить поставки газа из США. Польская PGNiG подписала соглашение с украинским трейдером ЭРУ на поставку одного танкера со сжиженным газом — груз будет доставлен на терминал в польском Свиноустье, регазифицирован и затем по польской системе газопроводов направлен на Украину. По оценке “Ъ”, цена газа будет существенно выше, чем текущие закупки «Нафтогаза» в Европе, но все же оставляет ЭРУ возможность заработать благодаря высоким ценам на внутреннем рынке Украины.

Польская госкомпания PGNiG заключила соглашение с украинским трейдером «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) о поставке груза сжиженного газа из США, следует из сообщения компании. Танкер придет в начале ноября на терминал в Свиноустье, затем газ будет регазифицирован и поставлен через польскую систему газопроводов.

Стороны не раскрыли объем поставок, но он явно не слишком велик — пропускная способность пункта Германовичи на польско-украинской границе составляет всего 4,5 млн кубометров в сутки, и сейчас этот объем почти полностью выбирает «Нафтогаз» и другие украинские покупатели.

Президент PGNiG Петер Возняк заявил, что «в настоящее время единственным ограничением в развитии экспорта газа на Украину в еще большем масштабе является пропускная способность газопроводов в Польше в направлении Силезия—Подкарпатское воеводство». Он добавил, что в PGNiG ожидают расширения этих газопроводов не позднее 2021 года.

Поставки регазифицированного СПГ на Украину — давнее желание PGNiG, которая рассчитывает сделать Польшу хабом по доставке американского газа в Восточную Европу и Прибалтику. Однако до сих пор ни одной такой поставки не произошло, поскольку их стоимость была очевидно неконкурентоспособна с трубопроводным газом. В этом году ситуация изменилась из-за резкого падения цен на СПГ — спотовые цены на него обрушились более чем в два раза на фоне увеличившихся поставок из США.

PGNiG могла купить для ЭРУ груз на споте либо отдать один из предназначавшихся ей самой грузов по контракту с Centrica. Если предположить, что СПГ был приобретен на споте по текущим ценам, то с учетом регазификации он может стоить около $170–180 за 1 тыс. кубометров. Транспортировка по польской системе в ноябре обойдется ЭРУ в $20,25 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, на границе с Украиной цена газа может составить около $200 тыс. за 1 тыс. кубометров — это существенно дороже, чем вариант с реверсными поставками из Европы, которыми сейчас занимается «Нафтогаз». Так, на хабах в Австрии и Германии газ сейчас стоит около $115 за 1 тыс. кубометров, и «Нафтогаз» платит примерно $15 с каждой 1 тыс. кубометров за его доставку до границы с Украиной. При этом фьючерсы на ноябрь торгуются по более высокой цене — около $180 за 1 тыс. кубометров.

В то же время сейчас все трубопроводные мощности для реверсных поставок из Словакии, Венгрии и Польши почти полностью загружены, и, возможно, у ЭРУ просто нет к ним доступа. При этом «Нафтогаз» в проекте своего финансового плана, по данным «Украинской правды», в ноябре—декабре закладывает цены для населения на уровне $284,5 за 1 тыс. кубометров, а для промышленности — $296 за 1 тыс. кубометров. Такой уровень цен может позволить ЭРУ заработать даже при покупке СПГ из США.

Юрий Барсуков