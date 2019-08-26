Польша распробовала американский газ

Польша в первом полугодии сократила закупки российского газа на 28%, до 4,3 млрд кубометров, заявили в госкомпании PGNiG, объяснив это тем, что поставляемый из США сжиженный природный газ (СПГ) обходится дешевле. PGNiG собирается резко нарастить покупки СПГ из США после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с «Газпромом». Но, по мнению аналитиков, нынешние крайне низкие цены на СПГ не являются устойчивым явлением.

Польская госкомпания PGNiG с 2022–2023 годов рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа, заявил зампред правления концерна Мачей Вожняк. К этому времени у компании заканчивается контракт с российским «Газпромом» на 10 млрд кубометров в год (общее потребление Польши — около 19 млрд кубометров). По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 млн тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после — по 1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет. Это около 4,7 млрд кубометров после регазификации, что покроет четверть потребления Польши. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. При этом, как пояснил «РИА Новости» Мачей Вожняк, часть американского сжиженного газа Польша намерена перепродавать на более премиальных азиатском и южноамериканском рынках.

В Варшаве уверяют, что СПГ из США на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ «Газпрома» (формула контрактной цены не раскрывается).

Мачей Вожняк напомнил, что цена российского газа для разных стран существенно отличается. По его словам, «Газпром» предлагает «совершенно другие цены» на рынке Западной Европы, где вынужден конкурировать с другими поставщиками, и там «цены российского газа являются фактически рыночными». В PGNiG допускают, что после 2022 года контракт с «Газпромом» продлен не будет. Источники “Ъ” в отрасли отмечают, что переговоры о новом соглашении до сих пор не начинались. При этом Польша уже сейчас снижает закупки российского газа. Так, в 2018 году страна закупила 9,8 млрд кубометров (падение на 6,4%), в первом полугодии 2019 года — 4,3 млрд кубометров (снижение на 28%). В «Газпроме» отказались от комментариев.

Российский газ для Польши действительно выглядит дорогим при нынешнем рынке, поскольку формула цены полностью привязана к нефти. При этом с начала года цена нефти колеблется в диапазоне $60–70 за баррель, тогда как спотовые цены на газ в Западной Европе упали почти вдвое, до $120 за 1 тыс. кубометров (на голландском хабе TTF). Последний раз формула цены для Польши пересматривалась в 2012 году, когда «Газпром» дал PGNiG скидку в 10%. С тех пор большинство клиентов «Газпрома» в Западной и Центральной Европе как минимум дважды пересматривали формулы цены в своих контрактах, увеличивая долю спотовой индексации. PGNiG же это не удалось, поскольку компания завязла в начатом в 2015 году арбитраже с «Газпромом», который пока так и не завершен.

Помимо закупок СПГ Польша также планирует построить газопровод Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 млрд кубометров, чтобы иметь возможность не продлевать контракт с «Газпромом» в 2022 году. Но собеседник “Ъ”, близкий к «Газпрому», считает заявления PGNiG попыткой укрепить позиции перед началом переговоров о продлении контракта. По его мнению, в среднесрочной перспективе СПГ из США будет дороже российского трубопроводного газа. Собеседники “Ъ” в отрасли также считают неочевидной экономику поставок по Baltic Pipe, окончательная стоимость которого официально не называется (оценка — $1,8–2,4 млрд), учитывая предполагаемое снижение добычи в Норвегии.

Собеседники “Ъ” не сомневаются, что контракт с «Газпромом» будет заключен, а поставки из России продолжатся после 2022 года, но, возможно, в меньших объемах.

Заместитель главы ФНЭБ Алексей Гривач отмечает, что, хотя текущие спотовые цены на СПГ с поставкой в Европу действительно низкие, такая ситуация ведет к значительным убыткам поставщиков и не может сохраняться долгое время. Он также подчеркивает, что цены в долгосрочных контрактах на СПГ, которые собирается заключать Польша, могут существенно отличаться от спотовых — в них будут учитываться все затраты и прибыль поставщика. Алексей Гривач согласен с мнением, что Польша рассчитывает с помощью покупок СПГ усилить свою позицию в переговорах с «Газпромом» о продлении контракта.

Ольга Мордюшенко