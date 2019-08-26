Польша распробовала американский газ

Польша в первом полугодии сократила закупки российского газа на 28%, до 4,3 млрд кубометров, заявили в госкомпании PGNiG, объяснив это тем, что поставляемый из США сжиженный природный газ (СПГ) обходится дешевле. PGNiG собирается резко нарастить покупки СПГ из США после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с «Газпромом». Но, по мнению аналитиков, нынешние крайне низкие цены на СПГ не являются устойчивым явлением.
Польская госкомпания PGNiG с 2022–2023 годов рассчитывает покупать в США крупные объемы сжиженного природного газа, заявил зампред правления концерна Мачей Вожняк. К этому времени у компании заканчивается контракт с российским «Газпромом» на 10 млрд кубометров в год (общее потребление Польши — около 19 млрд кубометров). По уже подписанным контрактам Польша в течение 24 лет будет закупать у американской Cheniere сначала около 0,52 млн тонн сжиженного газа в год (до 2022 года), а после — по 1,45 млн тонн, а также 2 млн тонн в год у Venture Global LNG в течение 20 лет. Это около 4,7 млрд кубометров после регазификации, что покроет четверть потребления Польши. Еще 2,7 млрд кубометров СПГ страна собирается с 2022 года закупать у Катара. При этом, как пояснил «РИА Новости» Мачей Вожняк, часть американского сжиженного газа Польша намерена перепродавать на более премиальных азиатском и южноамериканском рынках.
Мачей Вожняк напомнил, что цена российского газа для разных стран существенно отличается. По его словам, «Газпром» предлагает «совершенно другие цены» на рынке Западной Европы, где вынужден конкурировать с другими поставщиками, и там «цены российского газа являются фактически рыночными». В PGNiG допускают, что после 2022 года контракт с «Газпромом» продлен не будет. Источники “Ъ” в отрасли отмечают, что переговоры о новом соглашении до сих пор не начинались. При этом Польша уже сейчас снижает закупки российского газа. Так, в 2018 году страна закупила 9,8 млрд кубометров (падение на 6,4%), в первом полугодии 2019 года — 4,3 млрд кубометров (снижение на 28%). В «Газпроме» отказались от комментариев.
Российский газ для Польши действительно выглядит дорогим при нынешнем рынке, поскольку формула цены полностью привязана к нефти. При этом с начала года цена нефти колеблется в диапазоне $60–70 за баррель, тогда как спотовые цены на газ в Западной Европе упали почти вдвое, до $120 за 1 тыс. кубометров (на голландском хабе TTF). Последний раз формула цены для Польши пересматривалась в 2012 году, когда «Газпром» дал PGNiG скидку в 10%. С тех пор большинство клиентов «Газпрома» в Западной и Центральной Европе как минимум дважды пересматривали формулы цены в своих контрактах, увеличивая долю спотовой индексации. PGNiG же это не удалось, поскольку компания завязла в начатом в 2015 году арбитраже с «Газпромом», который пока так и не завершен.
Помимо закупок СПГ Польша также планирует построить газопровод Baltic Pipe из Норвегии мощностью 8 млрд кубометров, чтобы иметь возможность не продлевать контракт с «Газпромом» в 2022 году. Но собеседник “Ъ”, близкий к «Газпрому», считает заявления PGNiG попыткой укрепить позиции перед началом переговоров о продлении контракта. По его мнению, в среднесрочной перспективе СПГ из США будет дороже российского трубопроводного газа. Собеседники “Ъ” в отрасли также считают неочевидной экономику поставок по Baltic Pipe, окончательная стоимость которого официально не называется (оценка — $1,8–2,4 млрд), учитывая предполагаемое снижение добычи в Норвегии.
Заместитель главы ФНЭБ Алексей Гривач отмечает, что, хотя текущие спотовые цены на СПГ с поставкой в Европу действительно низкие, такая ситуация ведет к значительным убыткам поставщиков и не может сохраняться долгое время. Он также подчеркивает, что цены в долгосрочных контрактах на СПГ, которые собирается заключать Польша, могут существенно отличаться от спотовых — в них будут учитываться все затраты и прибыль поставщика. Алексей Гривач согласен с мнением, что Польша рассчитывает с помощью покупок СПГ усилить свою позицию в переговорах с «Газпромом» о продлении контракта.
«Газпром» ожидает финального решения Стокгольмского арбитража по спору о цене поставок газа с польской PGNIG до конца года. Но эксперты сомневаются, что подобный оптимизм оправдан, считая, что рассмотрение дела может затянуться из-за разногласий по новой формуле цены. При этом Варшава уже потребовала не только снижения стоимости поставок сырья, но и подорожания его прокачки по территории Польши.
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