Польша намерена стать независимой от поставок российского газа к 2024 году

Представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна полностью откажется от российского газа к 2024 году. «Через пять лет, то есть в 2024 году у нас будет действующий, готовый и используемый газопровод из Норвегии Baltic-Pipe, будет расширен терминал в Свиноуйсьце на 50%. Мы будем полностью независимы от российских поставок»,— сказал господин Наимский Польскому радио (цитата по ТАСС).

По его словам, Польша будет получать газ от Катара и США, в стране построят межсистемные соединения со Словакией, Литвой и рассчитывают на заключение договора с Украиной. «Это приведет к тому, что не только Польша, но и Центральная Европа сможет сказать, что мы привели ее к нормальному положению вещей в сфере поставок газа»,— считает представитель польского правительства.

Напомним, Россия и Польша заключили долгосрочный контракт на поставку газа до 2022 года. После этого времени Варшава намерена заменить российский газ на американский. В 2018 году из России в Польшу поставлено около 6 млрд кубометров газа. В первом полугодии 2019 года страна сократила закупки у «Газпрома» и собирается наращивать закупки американского сжиженного природного газа, который, по заявлению национальной госкомпании PGNiG, обходится существенно дешевле российского трубопроводного сырья.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Польша распробовала американский газ».