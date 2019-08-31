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ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж

Аргентинские банки должны получать от Центробанка предварительное разрешение на распределение своей прибыли. Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж. Соответствующее распоряжение выпустил ЦБ Аргентины, оно вступило в силу с 30 августа, сообщает газета La Nacion. ЦБ уточнил, что «более строгое регулирование потоков капитала» коснется только прибыли, полученной банками в результате их деятельности в Аргентине.

Кризис в стране начался из-за победы на президентских праймериз представителя левого блока Альберто Фернандеса. Это, в частности, вызвало обвал финансового рынка Аргентины, песо падал на 30%. Президент Аргентины Маурисио Макри обнародовал план господдержки граждан. В числе мер — повышение минимальных зарплат и субсидий на соцобеспечение, снижение подоходного налога и заморозка цен на топливо. Также в стране отменили НДС на некоторые продукты.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Бразилия хочет переизбрать президента Аргентины».

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