Президент Аргентины поднял зарплаты и заморозил цены на бензин

Президент Аргентины Маурисио Макри обнародовал план господдержки жителей, пострадавших из-за обвала курса песо (нацвалюта Аргентины) после результатов воскресных выборов, сообщает Reuters. Среди обнародованных мер — повышение минимальных зарплат и субсидий на соцобеспечение, снижение подоходного налога и заморозка цен на топливо в стране.

Господин Макри заявил, что повысит на 20% нижний порог дохода, облагаемого подоходным налогом, что в будущем позволит снизить налоги для 2 млн человек. Налоговая льгота составит около 2 тыс. песо ($34) в месяц на человека. Кроме того, президент Аргентины выплатит безработным с детьми 1 тыс. песо и заморозит цены на бензин на 90 дней. Также господин Макри анонсировал повышение зарплат, однако на сколько — пока неизвестно. Минимальную заработную плату по стране определят на специальном заседании 14 августа.

Напомним, 13 августа при открытии биржевых торгов в Аргентине, которая является второй по величине экономикой Южной Америки после Бразилии, местная валюта подешевела на 30% — до 65 песо за доллар. На 32% сегодня обвалился и фондовый индекс Аргентины Merval.

Такая реакция рынка последовала после публикации результатов воскресных предварительных выборов, на которых действующий президент Маурисио Макри набрал лишь 32%, уступив лидеру оппозиции Альберто Фернандесу с 48%. В октябре в Аргентине пройдут основные выборы. Если в обществе сохранятся такие же настроения, господин Макри может потерять власть.