Аргентинский песо обвалился на 30% после результатов воскресных выборов

Сегодня при открытии биржевых торгов в Аргентине, которая является второй по величине экономикой Южной Америки после Бразилии, местная валюта подешевела на 30% — до 65 песо за доллар. На 32% сегодня обвалился и фондовый индекс Аргентины Merval.

Такая реакция рынка последовала после публикации результатов воскресных предварительных выборов, на которых действующий президент Маурисио Макри набрал лишь 32%, уступив лидеру оппозиции Альберто Фернандесу с 48%. В октябре в Аргентине пройдут основные выборы, на которых, если в обществе сохранятся такие же настроения, господин Макри может потерять власть.

Эксперты не ожидали столь большого отрыва оппозиции от действующего президента, что оказало дополнительный шоковый эффект на рынки. Теперь политологи и экономисты отмечают, что результаты предварительных выборов говорят о том, что значительная часть общества устала от непопулярных мер по сокращению государственных расходов и бюджетной экономии, которые в последние годы осуществляли президент Макри и его команда.

Евгений Хвостик