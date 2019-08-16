В Аргентине отменили НДС на некоторые продукты

Власти Аргентины решили отменить НДС на социально значимые продукты питания. 21-процентный налог перестанут взимать c хлеба, молока, масла, макарон, риса, муки, консервированных фруктов, овощей и чая мате. Как заявил президент Аргентины Маурисио Макри, нововведения должны помочь компенсировать рост цен.

НДС не будут взимать с сегодняшнего дня, 16 августа, и до конца 2019 года. «Я принял исключительное решение, которое не принималось за всю историю нашей страны. Мы отменим НДС на первостепенные продукты, которые покупают аргентинские семьи»,— заявил господин Макри в обращении к гражданам (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, победа на президентских праймериз в Аргентине представителя левого блока Альберто Фернандеса вызвала обвал финансового рынка страны. С начала недели курс песо упал на 30%.

14 августа Маурисио Макри обнародовал план господдержки граждан. Среди названных президентом мер — повышение минимальных зарплат и субсидий на соцобеспечение, снижение подоходного налога и заморозка цен на топливо.

О развитии ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Аргентина взяла левее».