США внесли в санкционные списки задержанный в Гибралтаре иранский танкер Adrian Darya

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya, ранее задержанный в Гибралтаре, говорится на сайте ведомства. Под санкции попало судно и его капитан Акхилеш Кумар.

«Суда, такие как Adrian Darya 1, позволяют Корпусу стражей исламской революции (КСИР) отгружать и передавать большие объемы нефти, которые они пытаются скрыть и незаконно продать для финансирования злонамеренной деятельности режима и распространения терроризма»,— сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в Twitter, что иранский танкер Adrian Darya направляется в сирийский порт Тартус вопреки заверениям министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа.

«Глава МИД Джавад Зариф гарантировал Великобритании, что нефтяной танкер КСИР Grace1/AdrianDarya1 не направится в Сирию. У нас есть достоверная информация о том, что танкер идет полным ходом и направляется в Тартус, Сирия. Я надеюсь, что он поменяет курс. Было большой ошибкой доверять Зарифу»,— написал господин Помпео.

Напомним, 4 июля Королевская морская пехота Великобритании задержала в Гибралтаре иранский танкер Grace 1 (позже сменил название на Adrian Darya) , следовавший под флагом Панамы. Его заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение режима санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 16 августа, выдал ордер на задержание судна. Власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание танкера и в ночь на 19 августа судно вышло в море под иранским флагом.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «США открыли охоту на иранский танкер».