Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1 вышел в море под иранским флагом в воскресенье, 18 августа, около 23:00 по местному времени (00:00 мск), пишет The Wall Street Journal. Ранее власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание танкера, мотивировав это необходимостью следовать закону Евросоюза.

Как сообщили в Организации портов и судоходства Ирана, судно, раньше ходившее под флагом Панамы, сменило название с Grace 1 на Adrian Darya. Танкер направляется в один из средиземноморских портов.

По информации ряда СМИ, в Гибралтаре решили освободить Grace 1 после того, как получили письменные заверения Ирана, что перевозимый груз не будет доставлен в Сирию.

Напомним, Королевская морская пехота Великобритании задержала танкер в июле, поскольку предполагалось, что он мог везти нефть в Сирию в обход европейских санкций. Тегеран перевозку сырья отрицал и выразил Лондону протест. Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу, 16 августа, выдал ордер на задержание судна.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Отпустили на поруки».