Экономический прогноз на сентябрь

Завершается август, и “Ъ” предлагает свой экономический прогноз на следующий месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс рубля?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Наталия Орлова, главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

1. Настроения валютного рынка в значительной степени определяются внешними факторами, в частности торговыми трениями между США и Китаем, и косвенно последствием торгового конфликта для политики ФРС. При этом если действия ФРС являются частью долгосрочной концепции действий и изменения монетарной политики происходят постепенно, то Дональд Трамп меняет свою позицию очень быстро и достаточно радикально. Это означает, что легко может оказаться, что компромисс с Китаем, хотя бы временный, будет найден, а вот ставка ФРС к этому времени уже будет ниже текущей, и по совокупности этих факторов американская экономика может получить поддержку роста. Если этот сценарий реализуется, то рубль будет торговаться на уровнях 66–67 руб./$ в ближайшие несколько недель, но к концу месяца вернется к уровню 65 руб./$.

2. По итогам сентября ожидаю нулевую инфляцию за месяц: с одной стороны, цены на плодоовощную продукцию должны показать небольшую дефляцию, но ослабление курса рубля в августе должно будет привести к небольшому ускорению роста цен в непродовольственном сегменте и нейтрализовать сезонные факторы дефляции. В годовом выражении инфляция составит 4,2% .

3. Динамика цен на нефть сейчас также определяется рисками торговой войны и способностью Китая удержать темпы роста, которые из-за повышения тарифов на китайские товары в США могут замедлиться с нынешних 6% до 5% в 2020 году. При этом нефтяной рынок остается чувствительным к уровню запасов. В предпосылке, что торговый конфликт США и Китай несколько утихнет к концу сентября, нефть может вернуться на уровни $65 за баррель.

4. Ожидаю, что в паре евро/доллар курс будет торговаться на значениях 1,10 в результате опасения по поводу слабой статистики в странах ЕС. В этом случае в паре евро/рубль курс к концу сентября составит 72 руб./€.

Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института:

Фото: Пресс-служба НИФИ

1.Стратегически рубль, скорее всего, будет ослабляться по причине того, что в мировой экономике нет уверенности и есть риски усиления торговой войны, прежде всего США с Китаем. Сильного ослабления не будет, рабочий диапазон — 64–70 руб./$ с вероятностью ближе к цифре конца августа — 66 руб./$.

2.По инфляции больше определенности, Центральный банк будет доводить ее до таргета в 4% и, учитывая, что уже накоплено по июню 4,6% к году, в августе будет близко к нулю, а в сентябре даже возможно мизерное снижение и удастся отыграть цифру, снизив годовую инфляцию до 4,5%.

3.Сейчас вроде бы сохраняется хрупкое равновесие: с одной стороны, цены на нефть сдерживают сокращение запасов и отдельные геополитические события в Саудовской Аравии, напряженность вокруг Ирана, а с другой — наблюдается ожидаемый всеми рост добычи нефти в США. В такой ситуации, если будет ухудшение общего экономического фона, цены могут немного снизиться до уровня $56 за баррель.

4. Доллар с начала года укрепился достаточно сильно, сейчас этот процесс затормозился, но ожидание снижения ставки ФРС, как это ни кажется парадоксальным, может сыграть на еще большее укрепление доллара, потому что сделает инвестиции в США более привлекательными. Возможно, инвесторы даже будут играть в идею паритета, к чему в сентябре мы вряд ли придем, но цифру в $1,07 за евро мы в конце месяца можем увидеть.

Вадим Сосков, заместитель генерального директора УК «Газпромбанк-Управление активами»:

Фото: РИА Новости

1. В рамках базового сценария и отсутствия внешних неожиданных шоков курс рубля к доллару должен находиться в диапазоне 62–65 руб./$. В пользу более крепкого рубля говорит значительный приток иностранного капитала на рынок ОФЗ на фоне смягчения монетарной политики. Курс может быть и несколько слабее из-за высокой неопределенности на глобальных рынках и усугубления торговой войны.

2. По итогам сентября ожидаю инфляцию 0,15—0,2 процента с ускорением к октябрю. Сезонный фактор вкупе с замедлением потребительского спроса в первую неделю может дать дефляцию. А в годовом выражении 4,4—4,5 процентов. Инфляция вошла в понижательный тренд: в августе точно будет отмечена дефляция. Эффект высокой базы начнет влиять в 4 квартале 2019 года и особенно сильно будет сказываться в 1 квартале 2020 года.

3. Цена на нефть, скорее всего, будет в диапазоне $60–65 за баррель. Рынок сейчас сбалансирован, поскольку прирост добычи странами, не входящими в ОПЕК (в первую очередь США), будет компенсирован снижением объемов добычи картелем и Россией. Ключевой фактор для цен сейчас — торговые отношения США и Китая, а также политика ФРС, которые стали существенно менее предсказуемыми.

4. На курс евро/доллар влияют ожидания по движению ключевых ставок в США и Европе, а они, в свою очередь, меняются очень быстро и значительно. Исходя из текущих ожиданий и прогнозов по ставкам, можно предположить сохранение укоса в диапазоне 1,10–1,15 до конца года.

Сергей Романчук, начальник дилингового центра АКБ «Металлинвестбанк», президент ACI Russia:

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

1. Скорее всего, текущие уровни близки к максимуму по доллару, так что ожидаю диапазон на сентябрь 64,5–67,5 руб./$. Слабость рубля, которую он продемонстрировал в августе, главным образом связана с общим оттоком инвесторов с развивающихся рынков, которые были напуганы перспективами углубления кризиса американо-китайских отношений. Однако кажется, что на данный момент эти новости отыграны и на первый план может выйти преимущество высоких ставок по рублю в совокупности с низким долгом и высокими резервами. Есть вероятность, что Минфин будет покупать валюту меньшими темпами, что может дополнительно укрепить рубль — но это скорее долгосрочный фактор, который может вступить в игру в следующем году.

2. Инфляция замедляется высокими темпами и, скорее всего, упадет ниже 4% к концу года, составив около 4,3% в августе и 4,1% в сентябре, так как доходы населения никак не могут выйти в устойчиво позитивную область. Ослабление курса рубля в течение лета не выглядит значительным и не окажет существенного влияния на инфляцию.

3. Цены на нефть выглядят достаточно стабильно после некоторого снижения из-за опасения торговой войны и замедления роста китайской экономики и, скорее всего, могут чуть скорректироваться наверх: диапазон по ближайшему фьючерсу на Brent — $59–64 за баррель.

4. Евро к доллару понемногу снижается, однако, скорее всего, может стабилизироваться и в сентябре будет колебаться 1,1–1,12.

Группа «Прямая речь»