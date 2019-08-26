Тарифы ушли в отрыв

В ответ на решение США покрыть пошлинами почти весь остающийся объем китайского импорта Пекин в прошлую пятницу объявил о введении с 1 сентября пошлин в 5–10% на американские поставки дополнительным объемом в $75 млрд. Вашингтон тут же отреагировал на это решение обещанием дополнительно увеличить пошлины еще на 5% на импорт из КНР в объеме уже $550 млрд. Эксперты указывают, что очередной обмен угрозами негативно скажется на ожиданиях инвесторов, что может нанести даже больший вред, чем непосредственное действие ограничений.

Власти Китая в пятницу объявили о введении дополнительных пошлин в размере 5–10% на импорт из США в объеме $75 млрд. При этом на большую часть товаров из списка тарифы уже повышались раньше, впервые их повышение затронет поставки лишь на $11 млрд (в основном это касается ввоза в Китай сырой нефти). С 15 декабря также вновь начнет действовать пошлина в 25% на импорт американских автомобилей и в 5% — на импорт запчастей (действие этих пошлин было приостановлено в ноябре 2018 года). Впрочем, авиапром США при этом вновь избежал пошлин, так же как и поставки интегральных схем — важного компонента для технологических компаний.

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Мера стала ответом на объявленное повышение США пошлин почти на весь остающийся объем импорта с 1 сентября (хотя тарифы на электронику, отдельные виды обуви и одежды были заморожены до 15 декабря). Напомним, такое решение президент США Дональд Трамп принял еще в начале августа, вновь разорвав продлившееся всего месяц торговое перемирие (оно было достигнуто по итогам личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином).

В этот раз Дональд Трамп не смог сдержать недовольство, написал в «Твиттере», что «теперь американские компании должны искать альтернативы китайским поставщикам», и пригрозил ввести чрезвычайное положение, чтобы заставить компании разорвать связи с Китаем. Позднее, впрочем, он заметил, что сейчас это не входит в его планы. Тем не менее Вашингтон повысит пошлины на импорт из Китая суммарной стоимостью $550 млрд — для товаров на $300 млрд с 10% до 15% (примерно половина этого импорта будет облагаться с 1 сентября, остальные товары — с 15 декабря), на товары еще на $250 млрд, которые уже подпадают под действие пошлин по ставке 25%, она будет увеличена до 30% с 1 октября после проведения публичных консультаций. Пока что общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из них в $110 млрд оценивается экспорт США в Китай.

Не меньшим врагом Дональд Трамп посчитал и главу ФРС Джерома Пауэлла, намекнув на то, что регулятор недостаточно быстро снижает ставки для поддержки экономики. Впрочем, риторика господина Пауэлла, выступавшего в прошлую пятницу на банковской конференции в Джексон-Хоул, была достаточно мягкой. В частности, он заявил, что по сравнению с концом июля, когда прошло последнее заседание комитета по открытым рынкам, риски усилились. Отметим, тогда первое за десять лет понижение ставки было названо лишь «межциклической корректировкой» — а не началом полноценного цикла смягчения.

В случае если переговоры в сентябре не увенчаются успехом, юань может преодолеть уровень 7,1 юаней за доллар, а американские компании в Китае могут попасть в список «ненадежных партнеров», поэтому следующий раунд войны может оказаться раундом списков, предполагал пятничный обзор ситуации ING Bank (вчера $1 стоил 7,096 юаня) — аналитики банка констатировали, что для достижения компромисса Дональду Трампу придется снизить уровень требований. В Capital Economics, в свою очередь, замечают, что быстрая эскалация конфликта грозит дополнительным ухудшением настроений инвесторов, что нанесет больший урон экономике, чем негативные последствия самих пошлин. Также ужесточение риторики ведет к укреплению ожиданий относительно снижения ставки ФРС. Сейчас в центре прогнозируют, что это может произойти как в сентябре, так и в декабре.

Татьяна Едовина