Рубль упал взаймы

Биржевой курс доллара на российском рынке в понедельник впервые в середины февраля превысил уровень 67 руб./$. Американская валюта укрепляет позиции по отношению ко всем валютам развивающихся стран на фоне усилившегося риска рецессии мировой экономики. На российском рынке спрос на инвалюту предъявляют не только иностранные инвесторы, но и российские компании и банки, которым в ближайшее время предстоят крупные платежи по внешним займам.

Новую неделю рубль начал с неудачной попытки укрепиться. На открытии торгов в понедельник курс доллара на Московской бирже опускался на 27 коп., до 66,25 руб./$. Однако уже к 10:30 он вернулся к отметке закрытия предыдущего дня — 66,5 руб./$, а в 14:20 впервые c 14 февраля преодолел уровень 67 руб./$. В ходе торговой сессии он достигал отметки 67,03 руб./$. По итогам основных торгов курс остановился на отметке 66,89 руб./$. Европейская валюта поднималась с 11 марта — 74,41 руб./€. По итогам дня курс составил 74,21 руб./€, что на 45 руб. выше закрытия пятницы.

Укрепление американской валюты на российском рынке происходит на фоне роста ее котировок на всех рынках развивающихся стран.

По данным агентства Bloomberg, в понедельник российская валюта ослабила свои позиции относительно доллара на 0,6% и по этому показателю заняла седьмое место среди валют 24 развивающихся стран. Главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов связывает продажи российской валюты с фиксацией прибыли инвесторами. «Рубль наравне с тайским батом и индонезийской рупией с начала года демонстрировал рост относительно доллара США»,— отмечает он. Аутсайдером стала турецкая лира, обесценившаяся против американской валюты на 1,5%. Большинство остальных валют развивающихся стран снизились к доллару на 0,2–1%. Этому также способствуют опасения инвесторов относительно перспектив мировой экономики на фоне обострения торговых споров между США и Китаем.

Дональд Трамп, президент США, 19 августа в Twitter Наш доллар так силен, что, к сожалению, это вредит другим странам.

Дополнительное давление на российские активы оказывает снижение прогнозов по спросу на нефть в этом и следующем годах из-за замедления глобальной экономики. В прошлую пятницу ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года на 40 тыс. баррелей в сутки, до 1,1 млн баррелей. «Именно с пятницы рубль дешевеет, игнорируя удорожание нефти»,— отмечает Гельды Союнов. Беспокойство у иностранных инвесторов вызывают усилившиеся санкционные риски, после того как президент США Дональд Трамп подписал второй пакет санкций по «делу Скрипалей», который затронул часть российского суверенного долга. «Несмотря на то что санкции США не затронули рынок рублевого долга, Россия стала выглядеть более токсично в глазах международных инвесторов»,— отмечают аналитики Совкомбанка.

Высокий интерес к американской валюте отмечается и со стороны внутренних инвесторов. «С начала августа динамика рубля опережает динамику индекса валют развивающихся стран (за исключением Китая) примерно на 2%. Это может быть связано с повышенным спросом на валюту как со стороны населения (сезон отпусков), а также предприятий в целях погашения внешнего долга в сентябре и выплат инвестиционных доходов»,— отмечает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич. В осенние месяцы российские компании традиционно осуществляют значительные платежи по внешнему долгу. По данным ЦБ, в сентябре банкам и нефинансовым организациям предстоят платежи на общую сумму $6,25 млрд, что в 5,5 раза выше показателя августа. «В августе текущий счет сезонно слабый, и курс рубля становится более чувствительным к любым покупкам валюты»,— отмечают в Совкомбанке.

В ближайшие дни поддержку российской валюте будет оказывать стартующий в России налоговый период.

По оценкам аналитиков, до конца месяца компаниям предстоят платежи в размере 1,1–1,3 трлн руб. Однако в целом объем выплат налогов в бюджет в августе и поддержка рубля со стороны этого фактора будут ниже, чем в июле. «Рубль находится под давлением глобальных новостей и слабости сырьевых рынков. В этих условиях налоговый период не выглядит фактором, который можно противопоставить внешнему давлению»,— отмечает начальник аналитического отдела банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Виталий Гайдаев