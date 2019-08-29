Что ждет россиян в сентябре 2019 года Краткий обзор основных законодательных нововведений

С 1 сентября изменятся условия получения потребительских кредитов. Коэффициент рисков для банков вырастет до 140% в зависимости от стоимости кредита. Соответственно, вырастут ставки для граждан. Также банки планируют ужесточить проверки потенциальных заемщиков.

О взгляде Сбербанка на ситуацию с потребительским кредитованием — в материале “Ъ”.

С 1 сентября штраф за несвоевременное прохождение техосмотра увеличивается до 2 тыс. руб. (сейчас — от 500 до 800 руб.).

Об инициативе депутатов Госдумы отправить старые автомобили «на пенсию» читайте в материале “Ъ”.

С 1 сентября уведомление о ДТП можно будет подавать в онлайн-режиме через портал госуслуг.

Смогут ли беспилотные автомобили снизить количество ДТП на дорогах России — в материале “Ъ”.

С 1 сентября вступают в силу поправки к законодательству о культуре, или «закон о билетной мафии». Театры и концертные площадки будут обязаны публиковать на своих интернет-ресурсах информацию о стоимости билетов на мероприятия и о посредниках, распространяющих билеты. Последние должны будут работать только по соответствующему договору с указанием максимальной цены билета.

Как принимался «закон о билетной мафии» — в материале “Ъ”.

С 1 сентября в законодательстве будет закреплен термин «помощник судьи». В его должностные обязанности, в частности, войдет помощь в организации судебных разбирательств и подготовке проектов судебных решений.

С 1 сентября жители населенных пунктов, в которых нет нотариуса, смогут обратиться за нотариальной помощью к главам администраций своих поселений, если речь не идет о завещании или доверенности на распоряжение объектами недвижимости.

Подробнее о передаче нотариальных функций главам администраций — в материале “Ъ”.

С 1 сентября призывники, имеющие право на отсрочку от военной службы, смогут от этого права отказаться, написав заявление. Также с 1 сентября военную службу могут покинуть некоторые военнослужащие, призванные на нее ранее. В их число входят братья или сыновья граждан, служивших по призыву и погибших на военной службе.

Об инициативе дать призывникам отсрочку на погашение кредита на время военной службы — в материале “Ъ”.

С 1 сентября Финляндия ужесточит визовый режим с Россией. По новым требованиям российские граждане, оформляющие финскую визу, должны будут документально подтвердить места проживания в Финляндии, представить справку о доходах и выписки из банков, документы о праве собственности на недвижимость.

Подробнее о визовой политике Финляндии в отношении России — в материале “Ъ”.

С 1 сентября для жителей малых населенных пунктов упростится процедура получения биометрических загранпаспортов. Их будут выдавать как минимум в одном МФЦ в округах и административных центрах с численностью населения свыше 50 тыс. человек.

Как будет выглядеть паспорт нового поколения — в материале “Ъ”.

С 1 сентября вступают в силу новые ГОСТы на продукты питания — мясные полуфабрикаты, крабовые палочки, конфитюры, хлебобулочные изделия, муку и крупу.

О введении цветной маркировки продуктов питания — в материале “Ъ”.

С 2 сентября начнут работу апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Сроки рассмотрения дела в судах первой инстанции увеличатся с трех месяцев до полугода. В случае особо сложных дел сроки вырастут до девяти месяцев. Срок подачи замечаний на протокол вырастет с трех до пяти дней, а подать заявление на возмещение судебных расходов можно будет в течение трех месяцев вместо шести.

Как Верховный суд России постановил рассмотреть иск о харассменте, несмотря на истечение срока давности,— в материале “Ъ”.

С 4 сентября тренировать охотничьих собак разрешат только на территории специальных угодий и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными. Притравочные станции попадут под запрет, а их владельцам будет грозить уголовное преследование. Охотничьей собакой будет считаться собака любой породы, которую используют для охоты.

Как в России составили перечень потенциально опасных собак — в материале “Ъ”.

С 16 сентября кадастровые работы будут проводиться по упрощенной схеме. В частности, можно будет разработать кадастровый план при отсутствии утвержденного проекта межевания участка. Юрлица смогут реализовывать кадастровые работы без оформления договора подряда.

О создании аналитического центра при Федеральной кадастровой палате России — в материале “Ъ”.

С 27 сентября все беспилотные воздушные суда должны будут регистрироваться в Росавиации. Нововведение касается всех судов с взлетной массой в диапазоне 0,25–30 кг. Регистрация должна пройти в десятидневный срок с покупки беспилотника. Если судно сконструировано самостоятельно, его следует зарегистрировать до начала полетов.

Подробнее о законопроекте, регулирующем использование беспилотников,— в материале “Ъ”.

Анна Поваго