Рублю добавили уверенности

Курс доллара на Московской бирже после недельного перерыва вернулся к значениям ниже уровня 66 руб./$. Игре на укрепление рубля способствуют восстановление цен на нефть, которые поднялись выше $62 за баррель, а также увеличение продаж выручки со стороны экспортеров. В отсутствие внешних шоков курс доллара может до конца месяца опуститься ниже уровня 65 руб./$, считают участники рынка.

На торгах американской валютой на Московской бирже 21 августа властвовали «медведи». Уже с первых минут основной сессии курс доллара опустился на 37 коп., до уровня 66,20 руб./$, а в 13:20 по московскому времени впервые на этой неделе преодолел уровень 66 руб./$. По итогам основных торгов курс составил 65,745 руб./$, так низко он не закрывался с 13 августа. Европейская валюта подешевела за день на 90 коп. и закрылась чуть ниже уровня 73 руб./€.

Укрепление рубля происходит на фоне высокого предложения валюты со стороны внутренних инвесторов.

По словам трейдера западного банка, международные инвесторы активных операций с российской валютой не проводят. «Похоже, предложение валюты сосредоточено со стороны локальных инвесторов»,— отметил собеседник “Ъ”. По словам аналитиков Sberbank CIB Investment Research, в последние дни на рынке увеличились продажи иностранной валюты экспортерами в связи с началом налогового периода. В следующий понедельник российским компаниям предстоят окончательные расчеты по НДС, акцизам и НДПИ, а в среду налоговый период завершат платежи по налогу на прибыль. Совокупный отток ликвидности до конца налогового периода может превысить 1 трлн руб., оценивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Благоприятное влияние на поведение внутренних инвесторов оказал рост цен на нефть.

По данным агентства Reuters, стоимость российской нефти Urals в среду поднималась до $62 за баррель, что на 3,3% выше значений закрытия вторника. За две недели цены выросли более чем на 10%. При таких ценах на нефть экспортеры охотнее продают валютную выручку, подготавливая ликвидность для уплаты налогов. По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, в последние дни произошло снижение нервозности на мировых рынках, чему способствовали укрепившиеся надежды на стимулирование со стороны ведущих финансовых регуляторов, отодвинувшие на второй план тему «торговых войн» и обеспокоенность относительно развития ситуации в мировой экономике.

22 августа участники валютных торгов будут внимательно следить за новостями от Федеральной резервной системы США. В этот день будет опубликован протокол июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, на котором было осуществлено знаковое понижение ставки. Кроме того, в пятницу состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. «От него будут ждать новых инструментов и индикаторов, на которые регулятор будет ориентироваться при формировании денежно-кредитной политики»,— отмечает главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов. По словам Евгения Локтюхова, в отсутствие внешних шоков до конца августа курс доллара может сместиться вниз и протестировать нижнюю границу диапазона 65–67 руб./$. «С фундаментальной точки зрения, рубль локально выглядит несколько недооцененной валютой, исходя из текущих цен на нефть и невысокой страновой премии»,— отмечает господин Локтюхов. «С учетом сохраняющегося интереса к операции carry-trade, а также стабильного состояния экономики у рубля есть потенциал укрепления до 63 руб./$, но ближе к октябрю»,— отмечает начальник валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.

Виталий Гайдаев