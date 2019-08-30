ФОМ: 53% россиян хотели бы перейти на четырехдневку с сохранением зарплаты

Более половины опрошенных россиян (53%) относятся положительно к идее Федерации независимых профсоюзов России сократить пятидневную рабочую неделю до четырех дней с сохранением заработной платы пятидневки, сообщает Фонд общественного мнения (ФОМ) (.pdf). Треть опрошенных (34%) выразили отрицательное отношение к предложению, а 14% затруднились ответить

Всего 7% респондентов считают, что при сокращении рабочей недели эффективность экономики вырастет, 33% — снизится, 44% полагают, что эффективность не изменится. 16% затруднились ответить.

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев, приведя в пример опыт Новой Зеландии, которая уже ввела четырехдневку. Позже он поручил Минтруду до 30 сентября представить свое мнение о перспективах введения четырехдневной рабочей недели и оценить возможные последствия для экономики.

Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob, идею перехода на четырехдневную неделю поддерживает практически половина (49%) работающих россиян, а треть граждан (31%) не видят необходимости в сокращении рабочих дней.

Какие аргументы приводят противники четырехдневной недели, читайте в публикации “Ъ FM” «Пятый рабочий день сочли нелишним».