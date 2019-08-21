Фигурантам дела о массовых беспорядках распределили обвинения

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел, связанных с массовыми акциями протеста в Москве. Документы по пяти фигурантам переданы в суд. Троих обвиняют в применении силы в отношении представителей власти. При этом изначально им также вменяли участие в массовых беспорядках. Еще двух фигурантов считают виновными в публичном разжигании ненависти в отношении группы лиц и нарушении порядка проведения публичного мероприятия. О перспективах этих дел — Владислав Викторов.

По делу о нападении на силовиков проходят Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко. По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля в Москве они применили силу в отношении нескольких сотрудников Росгвардии и полиции. Например, Беглец толкнул правоохранителя. Жукова задержали после публикации в интернете видео, на котором он касается шлема сотрудника ОМОНа, а Коваленко арестовали за то, что тот бросил мусорную урну в одного из росгвардейцев. Он единственный из троих признал вину. Вместе с этим им инкриминировали еще и участие в массовых беспорядках, но обвинений пока не предъявили, рассказала адвокат Кирилла Жукова Светлана Байтурина. За нападение на силовиков фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы. «Было два состава, на данном этапе пока один. Дело будет направлено в суд, потому что прокурор утвердил обвинительное заключение. Событием преступления в данной ситуации является насилие. Доказательств того, что было применено насилие, я не видела. Мы ознакомились с материалами предварительного следствия, но других-то пока доказательств не будет в суде»,— заявила Байтурина.

Отсутствие обвинений в участии в массовых беспорядках на первый взгляд может показаться смягчением позиции следствия. Однако адвокат Кирилла Жукова пояснила, что дело выделили в отдельное производство и расследование продолжается. По ее словам, это может говорить о недостатке доказательств. Впрочем, по данным «Новой газеты» расследованием занимается аж 84 следователя. И подтвердить, что это были именно массовые беспорядки, могут только очень веские доказательства, говорит адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Что же касается статьи о нападении на силовиков, то избежать наказания фигуранты дела, скорее всего, не смогут, отмечает Шугаев: «Надо серьезно потрудиться, чтобы доказать, что они реально принимали участие в массовых беспорядках. Там четко совершенно определено: погромы, поджоги — до 15 лет лишения свободы. Статья 318 — серьезная статья. У меня был один подзащитный, который просто на машине тронулся с места и случайно задел боковым зеркалом сотрудника полиции и в итоге получил два года лишения свободы».

СК передал в суд материалы дел еще двух молодых людей. Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти к группе лиц за угрозы детям сотрудников Росгвардии, а Константина Котова в неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Его задержали 10 августа за скандирование лозунгов возле здания администрации президента. К слову, на днях Владимир Путин прокомментировал протесты в Москве словами о том, что каждый должен отвечать за свои действия по закону. На этом фоне ожидать мягких приговоров для фигурантов не приходится, резюмрует политолог Валерий Соловей. Впрочем, по его мнению, на итоги могут повлиять и другие факторы: «Это будет зависеть от очень многих обстоятельств, в том числе и от того, будут ли протесты продолжаться, какой они характер примут. 80 следователей работают над тем, чтобы найти доказательства того, что это были массовые беспорядки.

Есть люди в российском руководстве, которые настаивают на очень жестком и даже показательном наказании, и есть те, кто предлагает это дело спустить на тормозах».

Тем временем в СИЗО остаются еще как минимум 11 человек, задержанных в ходе протестных акций в Москве. Большинство из них были арестованы за то, что бросали пластиковые бутылки или бумажные странички в полицейских и росгвардейцев. Достаточно ли этого, чтобы приравнять столичные акции к массовым беспорядкам, предстоит выяснить восьми десяткам следователей.

Последний из 15 фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве объявлен в розыск. Илья Анохин, по данным СМИ, сейчас находится за границей.