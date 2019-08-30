Изменение порядка сбора подписей обсудят после выборов в Мосгордуму

Вопрос об изменениях порядка сбора подписей в поддержку кандидатов обсудят после того, как 8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму, сообщил «РИА Новости» глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

«Речь идет не только об изменении количества (подписей.— “Ъ”), но и об изменении самого принципа, порядка сбора подписей. Я думаю, что после выборов и законодатели, и политологи, и рабочие группы будут обсуждать этот вопрос»,— сказал председатель МГИКа. Господин Горбунов также отметил, что изменения надо вносить непосредственно в федеральное законодательство.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму. По ее мнению, избирательная кампания этим летом выявила недостатки в федеральном и местном избирательном законодательстве. Глава ЦИКа добавила, что комиссия внесет поправки, чтобы упростить сбор подписей для кандидатов и сократить необходимое число подписей.

Напомним, отказ в регистрации большинству оппозиционных кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы стал причиной прошедших в Москве акций протеста. Кандидаты были не допущены до выборов на основании недостаточно количества собранных подписей в их поддержку: часть подписей была признана недействительными. 31 августа в столице ожидается новая несанкционированная акция оппозиции за допуск всех кандидатов на выборы в Мосгордуму.

О том, как ЦИК и МГИК подвели итоги регистрации кандидатов в Мосгордуму, читайте в материале “Ъ”.

О работе ЦИКа и окружных комиссий читайте в интервью Эллы Памфиловой “Ъ FM”.