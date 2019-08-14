«Ряду кандидатов было бы целесообразнее в суд обратиться, чем к нам»

Элла Памфилова прокомментировала решение Мосгорсуда о допуске члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина до выборов в Мосгордуму. 13 августа суд обязал окружной избирком зарегистрировать господина Митрохина кандидатом в депутаты МГД. Как отметила глава ЦИКа, он «поступил очень грамотно», обратившись в суд. При этом, по словам госпожи Памфиловой, у Центризбиркома остаются серьезные вопросы к работе окружных избирательных комиссий.

— Я очень этому рада, очень. Во-первых, потому что Сергей Митрохин – это большой политический труженик. Он не от выборов до выборов, не от кампании до кампании, а все время в политической работе, с жителями Москвы, отстаивает какие-то насущные интересы. Поэтому я считаю, что это очень справедливо. Я уверена, что теперь его зарегистрируют, и вопросов быть не может.

Вы не представляете, как невероятно тяжело нам. Мы бы тоже рады были хоть кого-то зарегистрировать из тех, кто подает жалобы, но, к сожалению, недотягиваем, поскольку нет оснований. Это, честно говоря, непросто. Сергея суд вполне справедливо восстановил. Мы и сами, когда предварительно ознакомились с документами, видели, что у него-то более или менее со всеми подписями все в порядке.

— Он практически единственный, кто не подавал жалобы в Центризбирком.

— Он собирался, но получилась такая коллизия: если бы ему Мосгоризбирком отказал, то он бы к нам обратился. Но поскольку Мосгоризбирком, скажем, обязал окружную комиссию рассмотреть еще раз, то уже после этого он не мог к нам обратиться, перешагнув через него. Поэтому он совершенно грамотно, правильно поступил, что обратился в суд. Я думаю, если бы некоторые кандидаты реально свои возможности взвесили и лучше бы разбирались в нашей компетенции, то они бы понимали, что компетенция суда больше. Мы работали по ряду заявлений, например, восстанавливали подписи с техническими ошибками со стороны ведомств, все вытягивали в пользу кандидатов. Но ряд заявлений мы не могли проверить, потому что это не наша компетенция, и мы не могли вести какие-то следственные действия. А у суда такая возможность была, там и со стороны прокурора могли обязать проверить подписи, вызвать людей и так далее. Именно здесь было слабое место.

Поэтому, конечно, ряду кандидатов было бы целесообразнее в суд обратиться, чем к нам. Но каждый делает свой выбор. То, что касалось нашей компетенции, мы максимально вытягивали.

Митрохин поступил очень грамотно. Во-первых, он знает все процедуры, закон, поэтому он конкретно, предметно, поскольку он во всем этом разобрался, вел разговоры, отстаивал свои права и свои подписи, чего не скажешь о целом ряде незарегистрированных кандидатов, которые к нам обращались. Очевидно, когда люди просто не понимают. Нескольким кандидатам были основания отказать даже без рассмотрения подписи. Но оказалось, что элементарно статьи и законы, которые четко прописывают, требуют, чтобы, например, эту и эту графу ты заполнил, они, к сожалению, не очень понимали. У некоторых представители были довольно слабые, у тех, кто не смог присутствовать, поскольку находился в заключении. А у некоторых были сильные, например, у Дмитрия Гудкова: ребята предметно работали и хорошо, максимально мы все, что могли, вытянули.

Конечно, есть серьезные вопросы, я об этом говорила. И не только после решения суда, мы в процессе рассмотрения исков от кандидатов и их заявлений тоже видим, что целый ряд комиссий серьезно недоработал.

Одному из кандидатов мы 399 подписей дополнительно вытянули. Если бы окружные комиссии на своем уровне тщательно все отработали, то этого бы не было. Но, к сожалению, этих подписей не хватило для регистрации. Но в любом случае если бы они на своем уровне отработали, то, может быть, у кандидатов было бы больше возможностей тогда исправить какие-то вещи. Есть вопросы, и мы серьезно будем с этим разбираться по итогам кампании.

Беседовал Григорий Колганов