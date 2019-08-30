Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить. Она также сказала, что ничего не могла поделать для разрешения ситуации с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в московскую думу. Из-за отказа ЦИКа их зарегистрировать в столице с июля идут протесты.

Госпожа Памфилова отметила, что внутрироссийская политика находится вне ее компетенции. «Как гражданин, я действительно хотела разрешить как можно более широкую конкуренцию, чтобы все зарегистрировались»,— утверждает она. При этом глава ЦИКа добавила, что «надо придерживаться закона».

Как считает Элла Памфилова, избирательная кампания этим летом выявила недостатки в федеральном и местном избирательном законодательстве. «В том, что произошло, есть и хорошая составляющая — случившееся показало, что система устарела, что общество не собирается прощать нас за это»,— убеждена она. Глава ЦИКа добавила, что комиссия внесет поправки, чтобы упростить сбор подписей для кандидатов и сократить необходимое число подписей.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли более 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. 31 августа в Москве ожидается новая несанкционированная акция оппозиции.

О планирующихся в выходные акциях читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».