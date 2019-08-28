Учебный год начнется буднично

Как сообщают родители учеников, в некоторых московских школах отменены торжественные линейки в честь начала учебного года. Напомним, 1 сентября приходится на воскресенье. Ранее городское агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Владимира Раздина сообщило, что 2 сентября школам рекомендовано сразу начинать занятия, не проводя линеек, причем рекомендации связаны с «вопросами безопасности». Позже сообщения со ссылкой на господина Раздина были удалены, а источник “Ъ”, близкий к департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, пояснил, что цитата была некорректной и «линейки не запрещали». При этом в департаменте образования “Ъ” подтвердили, что День знаний 1 сентября отметят в рамках московского международного форума «Город образования» на ВДНХ.

В среду руководитель клуба «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра» Светлана Строганова написала в Facebook, что в московской школе, куда в первый класс идет ее дочь, отменили праздничную линейку в честь начала учебного года в понедельник, 2 сентября, и вместо нее предложили поучаствовать в городском празднике на ВДНХ в воскресенье, 1 сентября. «Я хочу "первый раз в первый класс" — чтобы ребенок пошел на линейку перед школой, и его первый учитель привел его потом в класс на его первый в жизни урок. Я не хочу в свой выходной тащиться с ребенком-инвалидом и всем кагалом непонятно куда через всю Москву, где будет толпа незнакомых людей, чтобы послушать непонятно чьи речи и все равно не пойти первый раз в первый класс, а уехать домой»,— написала госпожа Строганова.

В комментариях часть родителей также отметили, что в их школах линейки 2 сентября отменены. Пока отмена не носит общегородского характера: в ряде школ, по данным “Ъ”, готовятся к линейкам утром в понедельник.

Ранее городское информагентство «Москва» привело комментарий заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы Владимира Раздина, который заявил, что «в этом году в первый класс придут 114,2 тыс. первоклассников, а общий контингент — от дошкольников до выпускников — будет составлять 1,5 млн человек»:

«В целях безопасности мы (департамент.— “Ъ”) рекомендуем всем руководителям не проводить линеек и в понедельник сразу начинать учебный день».





При этом отмечалось, что вместо школьных линеек все желающие могут принять участие в общегородском празднике на ВДНХ в воскресенье, 1 сентября. Позже исходное сообщение на сайте агентства «Москва» было удалено, а источник “Ъ”, близкий к департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, отметил, что удаление материала было связано с «некорректным цитированием» и на самом деле «линейки не запрещали».

При этом в департаменте образования Москвы “Ъ” напомнили, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, поэтому День знаний отметят в рамках московского международного форума «Город образования» на ВДНХ.

«Гостей форума ждут праздничные мероприятия: торжественная линейка кадетского движения Москвы, благотворительный забег, хакатоны, экскурсии и квесты, спортивные состязания. А 2 сентября ребята встретятся со своими учителями и одноклассниками в школах, где начнутся занятия»,— отметили в департаменте. Как рекомендация отменить линейки 2 сентября связана с вопросами безопасности, “Ъ” в департаменте так и не пояснили. На вопрос о том, направлял ли департамент в столичные школы рекомендацию не проводить линеек 2 сентября, в ведомстве не ответили.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил “Ъ”, что «если департамент направил школам рекомендацию отказаться от линеек в пользу праздника на ВДНХ, то нет ничего безопасного в том, что все поедут на общий праздник, где пропускная способность точно не даст возможности вместить всех школьников и родителей города». Оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова также подчеркнула, что, проводить линейку или нет, «должна решать каждая школа, и если их отменят по соображениям безопасности, то это не имеет никакого смысла: родители все равно всех приводят в школу и второго числа во всех учебных заведениях будет куча народу».

Мнения родителей в комментариях в социальных сетях разделились: часть из них писала, что нельзя «лишать праздника хотя бы выпускников и первоклассников»; другие заявляли, что «линейка себя изжила, хотя непонятно, зачем она вообще была нужна».

Ксения Миронова