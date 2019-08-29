Илья Яшин идет на рекорд

Глава совета муниципальных депутатов округа Красносельский незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы оппозиционер Илья Яшин — пока единственный в России, кто получил четыре административных ареста подряд. Об этом в среду “Ъ” заявили эксперты адвокатского сообщества и представители президентского Совета по правам человека (СПЧ). 28 августа на выходе из спецприемника №2 господин Яшин был арестован в пятый раз и доставлен в ОВД «Тверской», где провел ночь. В четверг Тверской районный суд Москвы рассмотрит очередное правонарушение, инкриминируемое Илье Яшину,— призыв к участию в несогласованной акции протеста 3 августа (ст. 20.2 КоАП РФ). Прецедент Ильи Яшина означает, что число административных арестов, которые могут быть наложены на гражданина один за другим, не регулируется законодательством, заявляют опрошенные “Ъ” адвокаты и правозащитники.

Оппозиционер Илья Яшин с 27 июля по 28 августа отбыл четыре административных ареста за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ), а именно за призывы к участию в несогласованных акциях протеста (в том числе 14 и 27 июля). Приговоры выносили Троицкий, Хамовнический и Щербинский райсуды Москвы. Сегодня Тверской суд рассмотрит очередное правонарушение, инкриминируемое господину Яшину,— призыв к участию в несогласованной акции протеста 3 августа в Москве. Как рассказал “Ъ” адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров, по версии следствия, оппозиционер 29 июля разместил призыв к участию в акции, «находясь в спецприемнике».

«28 августа Илья не вышел даже за территорию спецприемника — полицейские задержали его на крыльце и увезли в ОВД "Тверской",— рассказал господин Прохоров.— Очевидно, стоит задача держать его под арестом до выборов (в Мосгордуму 8 сентября.— “Ъ”). Перспективы того, что Илью сегодня отпустят, мы расцениваем как невысокие». По словам господина Прохорова, ситуация его подзащитного схожа с арестами незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлии Галяминой, которая отбывает третий административный арест подряд за нарушения правил проведения публичных мероприятий.

В случае с Ильей Яшиным речь идет «о рекорде», уверен глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

«Он первый в России получил четыре административных ареста подряд; такой практики не было в принципе,— рассказал господин Глухов.— Закон не предусматривает никакого лимита на административные аресты, которые могут идти один за другим».

По словам господина Глухова, с арестами Ильи Яшина можно было бы поступить «по принципу Милова», но делать этого «не стали принципиально». Напомним, соратник Алексея Навального экономист и политик Владимир Милов в июле этого года получил два административных ареста сроком 30 и 15 суток по ст. 20.2 КОАП РФ. В таких случаях, по словам Алексея Глухова, сроки «накладываются друг на друга», и арестованный отбывает максимальный из них.

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев объясняет, что «административные аресты могут назначаться неоднократно, но важно понимать: за одно правонарушение можно привлечь к ответственности только один раз». «Срок давности, согласно ст. 4.5 КоАП РФ, год с момента выявления правонарушения,— рассказал господин Пуляев.— Это значит, что по одной и той же дате, например 3 августа, в течение года могут быть выявлены многократные нарушения. Если они не были выявлены сразу, а выявляются постепенно, это весомый повод для обжалования приговора».

При этом «последовательные аресты являются незаконными», считает адвокат коллегии адвокатов №5 Иван Сустин. «МВД допускает злоупотребление правом. Предела для количества таких арестов не существует, но, исходя из моей административной практики, каждый призыв (к участию в несогласованной акции.— “Ъ”) можно трактовать по статьям КоАП и выявлять нарушения до бесконечности. В России до сих пор не было практики, когда кто-либо получил бы пять административных арестов подряд»,— рассказал “Ъ” господин Сустин.

В разговоре с “Ъ” двое представителей президентского Совета по правам человека — Илья Шаблинский и Андрей Бабушкин — назвали прецедент арестов Ильи Яшина «издевательством над законом».

По словам господина Шаблинского, «ввиду отсутствия практики оценить ситуацию объективно невозможно». «Формально человек арестован за разные правонарушения, совершенные в разные даты, но он точно не знает, когда выйдет на свободу, увидит семью и примет душ, соответственно, речь идет о моральном давлении»,— сказал господин Шаблинский. Вместе с тем господин Бабушкин сообщил “Ъ”, что 29 августа доведет информацию об арестах Ильи Яшина до сведения главы СПЧ Михаила Федотова, «чтобы подготовить обращение в МВД».

Мария Старикова