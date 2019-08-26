Чрезвычайное шествие

На 31 августа и 3 сентября в Москве намечены несогласованные, но, как уверяют организаторы, мирные шествия «против политических репрессий». Заявители первой акции (31 августа) — Либертарианская партия России (ЛПР) — уже получили официальный отказ столичной мэрии. Ответа по поводу второй акции (3 сентября) подавшие заявку муниципальный депутат Елена Филина, член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева и журналистка Виктория Ивлева ждут в понедельник. Оппозиционеры, однако, сообщили “Ъ”, что выйдут на улицы и 31 августа, и 3 сентября вне зависимости от позиции правительства Москвы и несмотря на возможное повторение силового сценария 27 июля и 3 августа. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал стороны «договориться», потому что «в центре Москвы точно есть место для проведения публичных мероприятий».

«Мы ждем ответ мэрии в понедельник, не рассчитываем, что акцию согласуют, но все равно на нее выйдем»,— рассказала “Ъ” заявительница шествия 3 сентября муниципальный депутат округа Проспект Вернадского Елена Филина. Согласно уведомлению, направленному организаторами шествия в столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, в акции предполагается участие «до 30 тыс. человек», которые намерены пройти от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара, требуя «недопущения политических репрессий». Госпожа Филина уточняет, что речь идет об административном и уголовном преследовании участников несогласованных акций 27 июля и 3 августа. «По этому маршруту мы уже ходили, мирно и без задержаний, например, во время акции в поддержку Анастасии Шевченко (10 февраля прошло шествие в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной" организацией.— “Ъ”). Надеюсь, никого не будут задерживать 3 сентября, когда люди выйдут поддержать заключенных по делу о "массовых беспорядках" (возбуждено СКР 30 июля после несогласованной акции 27 июля.— “Ъ”)»,— говорит госпожа Филина. Шествие намечено на вторник, с 19 до 21 часа: член совета московского отделения незарегистрированной Партии перемен Эльвира Вихарева рассказала “Ъ”, что организаторы выбирали время и день с учетом «шествия 31 августа и выборов в Мосгордуму 8 сентября»:

«Мы решили взять промежуточный будний день между праздниками в честь Дня знаний и выборами еще потому, что 31 августа на шествии ЛПР, вероятно, будут новые задержания, и это еще больше взбудоражит граждан».

Госпожа Вихарева напомнила, что мэрия отклонила ее заявки на проведение митинга 31 августа на проспекте Сахарова и на проспекте Мира, «не предложив альтернативных площадок».

Напомним, о желании провести шествие «в поддержку честных выборов и против преследования москвичей» на прошлой неделе сообщили представители ЛПР. Члены партии подали заявку на шествие «всего на 10 тыс. человек от Страстного до Сретенского бульвара» 20 августа, но 22 августа получили отказ. Однако 21 августа штаб Алексея Навального создал в Facebook встречу «Шествие против политических репрессий 31.08», интерес к которой на вечер воскресенья проявили более 5 тыс. пользователей. В анонсе мероприятия указан тот же маршрут, что и в заявке ЛПР. «Партия не проводит несанкционированных акций и не призывает к участию в них, однако некоторые члены партии выйдут на прогулку (31 августа.— “Ъ”) в частном порядке,— сообщила “Ъ” пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко.— Нам не была предложена альтернативная площадка, поэтому мы подали иск к мэрии в Тверской суд Москвы».

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов считает, что площадки для проведения массовых акций, в том числе и протестных, «в центре Москвы, конечно же, есть». «Мэрия Москвы должна предлагать организаторам альтернативу, не может быть такого, чтобы в центре столицы не нашлось места для проведения публичного мероприятия,— заявил в разговоре с “Ъ” господин Федотов.— Обе стороны — и правительство Москвы, и организаторы акций — должны стремиться к компромиссу, а не к конфронтации и провокации. Полагаю, у них получится договориться, потому что искусство компромисса — необходимый компонент культуры демократии». Господин Федотов также подчеркнул, что СПЧ «обязательно направит наблюдателей» на акции 31 августа и 3 сентября. В телефонном разговоре с корреспондентом “Ъ” в воскресенье заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы Василий Олейник сообщил, что согласование массовых акций в столице «обсуждать по телефону не может».

Мария Старикова