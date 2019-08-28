ОАК заключила мягкие контракты на 20 самолетов МС-21

ОАК заключила соглашение о намерениях на поставку 20 самолетов МС-21, сообщил глава гражданского дивизиона корпорации Равиль Хакимов. Так, десять самолетов может приобрести казахстанская авиакомпания Bek Air, еще пять судов — российская «Якутия». Потенциального покупателя остальных пяти самолетов в ОАК не раскрыли. Господин Хакимов также заявил, что рассчитывает подписать твердый контракт на дополнительные 35 МС-21 для «Аэрофлота» в первом квартале 2020 года.

Объединенная авиастроительная корпорация, производитель среднемагистрального самолета МС-21, в среду на авиасалоне в Жуковском подписала соглашения о намерениях по поставке новых самолетов с казахстанской Bek Air (десять машин) и российской «Якутия» (пять машин). Об этом сообщил журналистам глава гражданского дивизиона ОАК Равиль Хакимов. Кроме того, было заключено соглашение еще на пять самолетов с неназванным заказчиком.

Равиль Хакимов также сказал, что ОАК рассчитывает подписать твердый контракт с «Аэрофлотом» на 35 МС-21 (в дополнение к 50 уже заказанным) в первом квартале 2020 года.

«С “Аэрофлотом” мы ведем постоянный диалог, позавчера встречались с генеральным директором Виталием Геннадьевичем Савельевым. Соглашение достигнуто, сроки подписания контракта — думаю, до первого квартала 2020 года мы подпишем»,— сказал господин Хакимов.





В июне глава «Ростеха» (в него входит ОАК) Сергей Чемезов называл срок подписания контракта до конца года. Равиль Хакимов также напомнил, что первые поставки МС-21 начнутся во втором полугодии 2021-го.

По словам господина Хакимова, каталожная цена МС-21 будет на 20% ниже, чем у конкурентов. Ими считаются наиболее распространенные в среднемагистральном сегменте семейства Airbus 320 и Boeing 737. «Я внимательно изучил все существующие цены. Исходя из тех источников, которые у меня имеются, цена на 20% в среднем ниже прямых конкурентов. Возьмите каталожную цену Boeing и Airbus и методом простых арифметических действий получите цену. Это я вам совершенно точно заявляю»,— сказал Равиль Хакимов.

Сейчас подписаны твердые контракты на 175 МС-21, но подавляющая их часть заключена с аффилированными с «Ростехом» и ОАК лизинговыми компаниями. Так, структура «Ростеха» «Авиакапитал-сервис» подписалась на 80 машин, из которых 50 предназначены для «Аэрофлота», а подконтрольная ОАК «Ильюшин Финанс» — на 50 самолетов. Также есть контракты у «ВЭБ-лизинга» (30 машин) и авиакомпании «ИрАэро» (10).

Отдел бизнеса