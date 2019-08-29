Чемпионат открытого типа

В субботу в Китае начинается турнир, который может претендовать на статус главного спортивного соревнования в 2019 году,— чемпионат мира по баскетболу. А еще он может претендовать на статус самого непредсказуемого среди всех топовых баскетбольных турниров за минувшие десять с лишним лет благодаря массовому отказу сильнейших американцев сыграть за сборную США, которая вдруг перестала выглядеть обреченной на победу. Охоту за титулом поведут вместе с ней сразу несколько участников первенства. И еще недавно — до лавины травм, выкосивших большую часть лидеров,— казалось, что среди охотников может оказаться и российская команда, превратившаяся из-за гигантских потерь в слишком темную лошадку.

Для российского мужского баскетбола этот чемпионат мира — особенный турнир. В баскетболе, как и в большинстве других игровых видов спорта, есть два состязания, определяющие сильнейшего без всяких оговорок. Одно — Олимпиада, второе — мировое первенство. Когда-то участие в них было для отечественной сборной нормой. Иногда оно даже оборачивалось медалями. Но все оборвалось в начале нынешнего десятилетия, когда административный кризис в Российской федерации баскетбола (РФБ) спроецировался и на национальную команду страны. Она не могла подобрать достойного тренера, ее игнорировали ведущие игроки, и, терпя провал за провалом, национальная команда пролетала мимо важнейших соревнований. Она пропустила и предыдущий чемпионат мира — 2014 года, и Олимпиаду 2016-го. В конце концов конфликты внутри управленческой верхушки завершились, и кризис — в том числе спортивный — вроде бы сошел на нет. Вернулось и участие в розыгрыше ценнейших наград.

Более того, в середине марта, сразу после жеребьевки чемпионата мира, неравнодушному к сборной России человеку, которого спросили бы, с какими чувствами он ждет ее выступления в Китае, на ум наверняка пришло бы слово «воодушевление». А ответ на вопрос, чего она способна добиться, предполагал бы, скорее всего, что-то амбициозное. Как минимум — борьбу за право, минуя дополнительный отбор, квалифицироваться прямиком с чемпионата мира на Олимпиаду в Токио (для этого надо занять первое или второе место в классификации среди представителей именно своего региона — Европы). Как максимум — сражение за медали.

И аргументы в пользу такого варианта были бы вполне внятными. Довольно свежий — 2017 года – чемпионат Европы, по ходу которого сборная России выигрывала у континентальных грандов — сербов, турков, хорватов, греков — и добралась до четвертого места. Недурно проведенная отборочная кампания к китайскому чемпионату. Ощущение, что игровая модель, основанная на скорости, резкости, которую ставил сборной тренер Сергей Базаревич, ей здорово подходит, и что у баскетболистов с наставником быстро установилось полное взаимопонимание. Ну и наконец, итоги жеребьевки — сказочные просто итоги.

В формат мирового первенства заложено два групповых этапа. И на каждом, чтобы продвинуться дальше, нужно финишировать не ниже второго места (см. справку). Так вот, на первом из этих этапов наиболее рейтинговыми оппонентами сборной России в группе B оказались аргентинцы — когда-то страшные, но сейчас постаревшие и поблекшие, не имеющие в заявке, в отличие от прошлых турниров, игроков, востребованных в НБА. И смежная группа A (это с ее командами предстоит пересечение «выжившим» в следующем раунде) не содержит никого из монстров. Всех монстров — американцев, сербов, испанцев, французов, хорватов, греков, австралийцев — жеребьевка отодвинула в иные ниши сетки.

Формат чемпионата мира Первый групповой этап Группа A: Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла, Китай. Группа B: Россия, Аргентина, Южная Корея, Нигерия. Расписание матчей сборной России 31.08. Россия—Нигерия. 02.09. Южная Корея—Россия. 04.09. Россия—Аргентина. Группа C: Испания, Иран, Пуэрто-Рико, Тунис. Группа D: Ангола, Филиппины, Италия, Сербия. Группа E: Турция, Чехия, США, Япония. Группа F: Греция, Новая Зеландия, Бразилия, Черногория. Группа G: Доминиканская Республика, Франция, Германия, Иордания. Группа H: Канада, Сенегал, Литва, Австралия. Второй групповой этап Группа I (A1, A2, B1, B2). Группа J (C1, C2, D1, D2). Группа K (E1, E2, F1, F2). Группа L (G1, G2, H1, H2). Команды, занявшие первые два места в группах второго этапа, выходят в 1/4 финала. Матчи 1/4 финала пройдут 10–11 сентября, 1/2 финала — 13 сентября. Финал и матч за 3-е место — 15 сентября в Пекине.

Весь этот предварительный, до play-off, кусок чемпионата мира походил применительно к сборной России если не на настежь распахнутое, то, во всяком случае, на не слишком плотно прикрытое окно в четвертьфинал. А четвертьфинал — это ведь один матч. А в одном отдельно взятом матче можно обыграть и монстра…

Все представления о китайском потолке сборной России были к концу лета разрушены лавиной новостей о ее игроках, выбывших из-за операций, травм — старых и только что полученных. В списке, наряду с кандидатами, которым еще предстояло бы доказывать право на место в заявке, очутилось полдюжины именно стержневых персонажей. Сборная России, лишившись Тимофея Мозгова, Джоэля Боломбоя и Артема Клименко, осталась без единого мощного центрового, а лишившись Алексея Шведа, Дмитрия Хвостова и Дмитрия Кулагина, осталась без лучших снайперов и лучших распасовщиков, без тройки, обеспечивавшей ей два года назад на чемпионате Европы в среднем примерно половину набранных очков за матч.

Китайская версия сборной России совершенно не тянет на такую, которая обязана кипеть амбициями. В ней сохранились игроки с хорошо известными фамилиями, с богатым опытом. Но насчет почти всякого можно без труда обнаружить какое-то зернышко сомнений. Сергею Карасеву вторую половину минувшего сезона сорвало повреждение стопы. Виталию Фридзону уже почти 34 года. Из представителей российского баскетбольного флагмана ЦСКА, в мае выигравшего Евролигу, достойное игровое время в значимых матчах имел лишь Никита Курбанов. А Андрей Воронцевич, Семен Антонов, Михаил Кулагин в основном сидели на скамейке, отправленные туда могучими легионерами.

У них хотя бы есть бэкграунд. Но ситуация в сборной России вынудила тренера Сергея Базаревича отправляться на заключительный сбор в Китай сразу с двумя парнями, которые играют даже не за аутсайдеров Единой лиги ВТБ, а в Суперлиге, во втором дивизионе,— Григорием Мотовиловым и Андреем Сопиным.

Состав сборной России на чемпионате мира Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье», Владивосток), Андрей Сопин (МБА, Москва), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань», Краснодар). Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба — «Химки»), Андрей Зубков («Зенит», Санкт-Петербург). Центровые: Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Велик соблазн приклеить к такой сборной ярлык не готовой высоко взлететь, а готовой с треском провалиться. Но, видимо, и с этим вердиктом стоит быть осторожнее, потому что на безнадежную в тех играх, через которые она «подводилась» к чемпионату мира, российская команда все-таки не тянула. Она терпела поражения. Но, допустим, уже в Китае уступила два десятка очков аргентинцам всего из-за пары неудачных отрезков, срывов. А с поражениями соседствовали победы — и над сборными поскромнее, вроде финской, венесуэльской, сенегальской, и над крепкими итальянцами, в Китае рассчитывающими пошуметь, на их площадке. А вчера, за три дня до старта первенства, в этот ряд встала победа над монстрами испанцами (причем, не сказать, чтобы игравшими спустя рукава) — уверенная, с почти такой же крупной разницей, с какой россияне потерпели поражение от аргентинцев, и с демонстрацией сильных сторон «темной лошадки», которая может быть чрезвычайно опасна, если «летят» броски, если удается держать хороший темп. Она, похоже, может все же на что-то претендовать на этом чемпионате мира, ставшем удивительно открытом из-за кадровых несчастий другой сборной.

Речь, разумеется, о сборной США, которая с начала 1990-х, с тех пор как на международные турниры запустили игроков из НБА, убедительно доказывала превосходство своей школы над всеми остальными. В этой череде ее обязательных, «запрограммированных» триумфов был только один короткий период, когда американцев из сильнейшей лиги мира били. Это период с 2002 по 2006 год. В его рамках уместились три осечки сборной США — на двух чемпионатах мира и расположившейся между ними Олимпиаде в Афинах. Причина была банальной: звезды НБА потеряли интерес к выступлениям за национальную команду. А испытывая дефицит героев, в «разбавленном» составе гигант был не настолько мощен, не соответствовал когда-то повешенной на него бирке Dream Team.

Как побеждали сборную США Читать далее

За осечками, однако, последовало формирование под Олимпиаду в Пекине Redeem Team — «команды возмездия» — и новая череда доказательств американского баскетбольного превосходства. И вот перед китайским чемпионатом выяснилось, что вкус к его удержанию Америка снова утратила.

Лавина российских травм — на самом деле ничто по сравнению с лавиной отказов от китайского вояжа по разным поводам тех, кто мог бы сверкать в сборной США, тех, с кем прежде всего ассоциируется сегодняшняя НБА. В ней не будет ни Леброна Джеймса, ни Стефена Карри, ни Джеймса Хардена, ни Кавая Леонарда, ни Кевина Дюранта. В ней не будет никого из снайперской десятки предыдущего регулярного чемпионата лиги. В ней не будет никого из десятки ассистентской. В ней не будет никого из десятки собравших наибольшее количество подборов. В ней не будет первого номера июньского драфта Зайона Уильямсона.

И Америка, такое сложилось впечатление, не схватилась за сердце, когда в начале недели сборная США уступила в товарищеском матче австралийцам, хотя до этого ее не могли обыграть в 78 официальных и тренировочных встречах подряд. Неуязвимость, обреченность на успех — это не про ее нынешнюю инкарнацию.

Алексей Доспехов