«Реальных претендентов на титул в этот раз будет гораздо больше»

Знаменитый в прошлом защитник сборных СССР и Литвы, олимпийский чемпион Сеула-1988, а ныне главный тренер клуба Единой лиги ВТБ «Химки» Римас Куртинайтис рассказал корреспонденту “Ъ” Афсати Джусойти о том, чего ждать от чемпионата мира.

— Перед чемпионатом мира многие сборные столкнулись с эпидемией отказов игроков от участия в первенстве. Чем это вызвано — реальными травмами и усталостью или просто нежеланием рисковать незадолго до начала клубных турниров?

— У каждой сборной своя ситуация. Скажем, у американцев отказались играть за сборную, по-моему, 16 человек. Многие канадские игроки ответили отказами. Но Америка — это другой мир. Кто-то сказал, что это не страна, это бизнес. У них иные приоритеты, и игроки после долгого сезона нередко предпочитают отдохнуть перед стартом следующего, вместо того чтобы играть за сборную. Но если говорить о сборной России, то, скажем, Алексей Швед действительно травмирован, у него распух голеностопный сустав. Он не тренируется. Ему еще месяц играть нельзя. Он не поехал с командой на сбор в Словению, остался в Москве, проходит процедуры. И я, если честно, обеспокоен не меньше, чем главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Потому что сезон на носу, а нашего лучшего игрока пока в распоряжении нет. Ситуация с Тимофеем Мозговым хорошо известна: из-за травмы ноги он пропустил целый сезон и пока играть не может. Не поедут в Китай Дмитрий Кулагин и Джоэль Боломбой. Я не в курсе того, какие именно повреждения они получили, но уверен, что они бы сыграли, если б могли. В большинстве команд ситуация похожая. Например, сборная Литвы собрала всех сильнейших. У сербов не будет разве что Милоша Теодосича. Сборные Франции, Испании также выставят составы, близкие к оптимальным.

— В отказах американских игроков играть за сборную есть положительный момент для других команд. С этой сборной США все-таки можно играть. На прошлой неделе американцы потерпели первое поражение за 13 лет, уступив сборной Австралии. Можно ли рассчитывать на то, что на чемпионате мира мы увидим что-то отличное от привычной гегемонии американской команды?

— Вполне. Чемпионат вообще обещает быть интересным. Мы видим, что сербы собрали мощную команду, очень солидно смотрится сборная Франции. Та же Австралия вполне может многого добиться. Не видел в деле соперников сборной России по группе аргентинцев, могу судить об их игре только по результатам, но они традиционно сильны. Так что да, реальных претендентов на титул в этот раз будет гораздо больше.

— А если говорить о сборных второго эшелона? Многие считают, что открытием турнира могут стать нигерийцы. К слову, тоже соперники сборной России на первом этапе.

— Трудно сказать. В последнее время о сборной Нигерии слышно только в контексте скандалов. Насколько я знаю, у них возникли проблемы с финансированием. Вообще, в некотором роде сейчас это команда-загадка. Но обычно это непростой соперник, в составе которого собраны крепкие, быстрые, прыгучие и бегучие игроки.

— Букмекеры не верят в перспективы сборной России. Скажем, Bwin принимает ставки на ее победу в чемпионате с коэффициентом 151. Возможно, ввиду противоречивых результатов, которые команда демонстрировала в подготовительных турнирах. Насколько справедливы такие оценки и есть ли смысл делать выводы, основываясь на товарищеских матчах?

— Замечу, что и сборную Литвы никто не записывает в фавориты. Думаю, что в обоих случаях это не самые справедливые оценки. Да, сборная России уступила аргентинцам с разницей в 20 очков. Но ведь затем обыграла испанцев с отрывом в 19 очков. То есть потенциал у команды есть. Но делать прогнозы я не люблю. Единственное, хотел бы напомнить, что товарищеский и официальный матчи — совершенно разные вещи. А еще скажу, что можно, конечно, оценивать силу команды, просто исходя из того, какие игроки в ней собраны, но полной картины такая поверхностная оценка не дает. Дело в том, что многое значит и самоотдача баскетболистов. Вспомните чемпионат Европы 2017 года. Кто мог предсказать, что чемпионом станет сборная Словении? К слову, сборную России тогда тоже котировали невысоко, а она заняла четвертое место.

— А если просто представить, что появилась возможность снова собрать сборную СССР — как вы думаете, в нее попали бы российские баскетболисты?

— Почему нет? Те же Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Дмитрий Кулагин, если они здоровы, вполне могли бы попасть в такую сборную Союза. Да, сейчас очень активно развивается грузинская школа баскетбола, игроки с Украины выступают в НБА, литовский баскетбол традиционно силен. Но и в России хватает талантливых игроков.

— Не помешает ли чемпионат мира качественной подготовке «Химок» к стартующему в конце сентября клубному сезону? Ведь если не считать травмированных Шведа и Мозгова, сейчас в распоряжении клуба отсутствуют еще трое игроков, вызванных в сборные: россияне Сергей Карасев, Евгений Валиев и серб Стефан Йович.

— Конечно, было бы лучше, если бы команда была в сборе и полноценно готовилась. А так получается, что какую-то часть работы мы делаем, а потом, когда появятся остальные игроки, придется возвращаться назад и повторять уже пройденное. Двойная работа получается. А времени-то немного. Настолько, что на тренировки остается очень мало времени. Мы тут подсчитали, и вышло, что в течение десяти месяцев придется играть каждые три-четыре дня. Отнимите время на переезды, и окажется, что на тренировки его почти не остается. А ведь команда у нас новая. Летом ушли восемь игроков, пришли десять. На то, чтобы создать из них боеспособный коллектив, нужно больше времени, чем если просто внедрить в состав двух-трех новичков. Впрочем, не мы одни в таком положении. И в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге немало команд, переживающих трудности, связанные со сменой состава.

— Летом «Химки» провели впечатляющую заявочную кампанию. И многие считают, что с таким составом «Химкам» по силам и успешно выступить в Евролиге, и потеснить ЦСКА с позиции чемпиона в Единой лиге ВТБ.

— По именам собралась действительно неплохая команда. Но пока это лишь отдельные игроки. Командой в полном смысле их еще предстоит сделать. Но мы старались подбирать баскетболистов таким образом, чтобы они не тянули одеяло на себя и играли на команду. Сейчас работаем над тем, чтобы наладить игру в защите и на подборах. Собственно, ради последних и брали высокорослых игроков. В прошлом сезоне именно с подборами, важнейшим компонентом игры, у нас были серьезные проблемы. Повторюсь: хотелось бы, чтобы весь состав уже сейчас собрался. Но, судя по всему, раньше второй половины сентября этого не случится. Я думаю, и сборная России, и сборная Сербии достаточно далеко пройдут на чемпионате мира. Так что полный состав мы получим где-то в 20-х числах сентября. А 25-го мы уже играем матч Единой лиги ВТБ. Так что наигрывать команду, похоже, придется уже по ходу сезона. А на то, чтобы добиться сыгранности, нужна не неделя-другая, а хотя бы пара месяцев. Но раз уж мы решились на такие перемены в составе, то должны справиться с задачей.

— В прошлом сезоне «Химки» преследовали травмы лидеров. В оптимальном составе команда, можно сказать, и не выступала. Хватит ли у нынешнего состава глубины, чтобы нивелировать влияние травм отдельных баскетболистов?

— Состав у нас действительно глубокий. Одних только иностранцев восемь, в то время как в Единой лиге ВТБ могут играть только шесть. Так что возможности для того, чтобы давать баскетболистам отдохнуть или заменить одного другим в случае травмы, есть. Надеюсь, правда, что в этом году не будет такой лавины травм, как в прошлом.

— В российском баскетболе появилось такое понятие как «Шведозависимость». Как применительно к сборной России, так и если речь идет о «Химках». Насколько вообще разумно делать ставку на одного игрока?

— Ну разве не зависели команды от Майкла Джордана или Коби Брайанта? И в этом не было ничего плохого. Вопрос в том, как правильно использовать своего лидера. Швед часто играет просто здорово. Но иногда от усталости, а он проводит на площадке по 30–35 минут, он принимает не самые рациональные решения. Но это работа тренерского штаба. Мы должны правильно использовать лидера. А он, безусловно, лидер. Он может все — и забить, и отдать передачу, и пройти под кольцо. Талант! А к новому сезону он готовится очень тщательно. Уже похудел на 8 кг и, если ему не будут мешать травмы, станет номером один в Европе.

— Можно ли считать, что клубное руководство выполнило все ваши просьбы относительно комплектования команды?

— Летом несколько раз встречались с генеральным директором Павлом Астаховым, президентом «Химок» Дмитрием Голубковым, обсуждали дальнейшие шаги. Знаете, деньги просто так не выдаются. Нужно представить некое видение, проект, объяснить, как именно он может быть реализован. Я рад, что в клубе мне доверяют. И мне удалось убедить руководство в том, что нам нужны именно эти баскетболисты. Хотя, конечно, получить вообще все, что хотели, было практически нереально.