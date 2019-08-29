Как побеждали сборную США

За предшествовавшие чемпионату мира 2002 года десять лет сборная США допустила единственную осечку. Но она случилась как раз в том сезоне, в котором она впервые за этот период не могла из-за локаута укомплектоваться игроками из НБА. Укомплектованных же в основном легионерами из европейских клубов американцев на мировом первенстве в 1998 году остановила в полуфинале сборная России. Первая осечка имевшей возможность привлечь баскетболистов из сильнейшей лиги американской команды состоялась, как ни парадоксально, на домашнем для нее турнире — его принимал Индианаполис. Перед ним выяснилось, что далеко не все суперзвезды НБА горят желанием защищать честь страны. В числе отказников оказались Коби Брайант, Шакил О’Нил, Кевин Гарнетт, а Рей Аллен и Джейсон Кидд выбыли из-за травм. Впервые в «новую баскетбольную эпоху» сборная США уступила на втором групповом этапе — аргентинцам. А за этим поражением последовали еще два — от будущих чемпионов югославов в четвертьфинале и от испанцев в матче за пятое место.

На афинской Олимпиаде 2004 года тенденция продолжилась. За год до нее на региональном чемпионате США представляли практически все ярчайшие игроки НБА. Но почему-то подавляющее их большинство вместо отпуска участвовать в Олимпийских играх не захотело. До Афин из суперсостава доехали лишь три человека. В итоге Олимпиада обернулась для сборной США кошмаром. В стартовой игре ее разгромили пуэрториканцы, потом, тоже на групповой стадии, одолели литовцы. В четвертьфинал американцы вышли с четвертого места, в нем справились с испанцами, но потом напоролись на организованных аргентинцев и после полуфинала отправились бороться не за золото, а за бронзу, отняв ее у литовской сборной.

На чемпионате мира 2006 года в Японии в составе сборной США наряду с молодыми звездами — Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом, Кармело Энтони — оказалась целая группа довольно средних по меркам НБА баскетболистов. Такой американский вариант не имел проблем ни в группе, ни в матчах 1/8 и 1/4 финала против австралийцев и немцев, но срезался в полуфинале на вдохновенно игравших греках и остался с бронзой.