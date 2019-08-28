Суд в Киеве отпустил журналиста Вышинского под личное обязательство

Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию. Господин Вышинский находился под арестом с июня 2018 года по обвинению в госизмене, сам он считает себя невиновным.

На изменение меры пресечения журналисту согласилась прокуратура Украины. Кирилл Вышинский сказал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал, что по первому требованию будет приходить на заседания суда. Он также добавил, что считает выдвинутые против него обвинения абсурдными.

«Главным моим аргументом было, что никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать бессмысленность этих обвинений»,— заявил журналист на суде.

Сторона обвинения сочла, что личного обязательства будет достаточно, чтобы продолжить рассмотрение дела. «Те риски, которые были основанием для применения меры пресечения в виде содержания под стражей во время досудебного расследования и в дальнейшем его продления во время судебного рассмотрения, в данный момент существенно снизились»,— пояснил прокурор.

«Удовлетворить жалобу защитника Доманского и изменить обвиняемому Вышинскому Кириллу <...> меру пресечения с содержания под стражей в госучреждении "Киевский следственный изолятор" на личное обязательство»,— сказала председательствующая судья.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. По мнению украинских властей, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В июле Подольский районный суд Киева продлил срок содержания господина Вышинского под стражей до 19 сентября.

18 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить господина Вышинского и осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. После телефонного разговора господина Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным две страны активизировали процесс обмена заключенными. По данным “Ъ”, до конца месяца на родину могут вернуться более 60 россиян и украинцев. Однако господ Сенцова и Вышинского, предположительно, в списках не будет.

О судебном процессе над главредом «РИА Новости Укарина» — в материале “Ъ” «Кирилл Вышинский остался под арестом».