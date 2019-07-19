Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Напомним, его обвиняют в госизмене.

Сам журналист просил изменить меру пресечения на личное обязательство. «Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства адвокатов.

Изначально заседание о продлении меры пресечения господину Вышинскому должно было состояться 15 июля, но было перенесено. Тогда поддержать журналиста приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Участие госпожи Москальковой в судебном процессе попросила обеспечить уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова, с которой российский омбудсмен встретилась 14 июля.

Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвинили в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

18 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и господина Вышинского. Готовность обмена подтвердил и сам президент.

Подробнее о судебном процессе — в материале “Ъ” «Кирилл Вышинский остался под арестом».