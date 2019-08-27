«Зеленский и Коломойский имеют все шансы на политическое бессмертие»

Джон Болтон намерен отговорить Украину от «враждебных» китайских инвестиций — советник президента США по нацбезопасности прибыл в Киев. Главной целью визита называют подготовку встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Варшаве. Планируется, что президенты побеседуют в рамках памятной церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Россию на это мероприятие не пригласили. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе не исключает, что на самом деле господин Болтон приехал за компроматом на Джо Байдена, главного конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Джон Болтон едет на Украину. Но причем здесь Коломойский и выборы в США? На этот счет есть еще один броский заголовок — «Советник по нацбезопасности летит в Киев спасать рейтинг Трампа». Джо Байден — главный кандидат в президенты от Демократической партии — набирает все большие баллы поддержки. Трампом многие недовольны, вот и влиятельные финансовые круги бьют тревогу, в частности, из-за президентской атаки на ФРС.

Как известно, в 2015-2016 годах на Украине в нефтегазовой компании Burisma Holdings трудился сын тогдашнего американского вице-президента Хантер Байден. Он оказывал предприятию консультативную помощь с окладом порядка $150 тыс. в месяц. Негласно считается, что тогдашний генпрокурор Украины Виктор Шокин собирал по этому поводу досье, вскоре вокруг него разразился коррупционный скандал. Между тем, Байден-старший в это время как раз курировал украинское направление. Американский политик буквально требовал уволить Шокина, угрожая в противном случае заморозить кредитный транш для Украины в $1 млрд, и добился своего — генпрокурора уволили.

Еще известный факт — уже нынешняя американская администрация обвиняет Украину в поддержке Хиллари Клинтон и даже неоднократно грозила Владимиру Зеленскому страшными карами, если тот не раскроет все карты по этому поводу, включая очень нужный сейчас компромат на Джо Байдена и его сына.

Что касается бизнесмена Игоря Коломойского, то против него в США возбуждено уголовное дело в связи с корпоративным конфликтом, и его также считают основным участником всех интриг с демократами. И вот сейчас у украинского предпринимателя появился шанс уладить все свои неприятности. Опять же, по данным СМИ, Петр Порошенко передал ему расследования прокурора Шокина, наверное, чтобы заодно и себя обезопасить. Теперь олигарх наверняка попытается продать эти материалы Белому дому. Хотя дело это крайне сложное, потому что Трамп может и не выиграть очередные президентские выборы. И тогда, вполне возможно, придется отвечать уже перед победителем — Байденом.

Между тем, Владимир Зеленский готовится к встрече с Дональдом Трампом в сентябре, и произойти она может в Польше.

Как бы то ни было, вокруг Украины заворачивается большая интрига.

Зеленский рискует оказаться сразу между нескольких огней: с одной стороны — Россия с газом и Донбассом, с другой — Америка с ее выборными конфликтами, да еще и Китай — со своей экономической экспансией. Как известно, КНР покупает украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», но против сделки резко возражает Вашингтон. И, как говорят, это тоже одна из возможных тем визита, но тем и интереснее.

Зеленский и Коломойский имеют все шансы на политическое бессмертие. Так произойдет, если они сумеют правильно разыграть всю партию. На Украине сходятся интересы сильных мира сего, по крайней мере, так получается. Все просто — никому не говори «нет» и ничего не обещай, со всеми торгуйся и победишь.

Все это очень невыгодно России, хотя бы потому, что в Новый год мы можем вступить в условиях очередной газовой войны: старое соглашение истекает — перспективы подписать новое весьма туманны. Вопросов слишком много, а молодой украинский президент даже еще не сформировал правительство.