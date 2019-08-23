Ставка с видом на снижение

Дальнейшие шаги ФРС США по изменению процентной ставки могут стать менее предсказуемыми, чем раньше,— члены комитета по открытым рынкам Федрезерва расходятся в оценках целесообразности последующего снижения, следует из протокола последнего заседания регулятора. Аргументами «за» сокращение стали риски торговой войны с Китаем и снижение экономической активности — при этом комитет отметил желаемое ускорение базовой инфляции. Новые сигналы рынку может дать глава регулятора Джером Пауэлл, выступающий сегодня на конференции в Джексон-Хоул на фоне призывов президента США Дональда Трампа к более агрессивному монетарному смягчению.

Члены комитета по открытым рынкам ФРС США расходятся в оценке того, какой политики в дальнейшем должен придерживаться регулятор, следует из стенограммы последнего, июльского, заседания. Напомним, по его итогам впервые за десять лет регулятор понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. Таким образом, ФРС завершила цикл повышения ставок, начавшийся в конце 2015 года.

Из опубликованного сейчас протокола следует, что в обоснование изменения ставки участниками комитета были выдвинуты три аргумента — снижение экономической активности в США (в частности, капиталовложений и промышленного выпуска), риски и неопределенность, связанные с торговой войной с Китаем, а также сохраняющиеся опасения относительно слишком медленного роста инфляции и размера оплаты труда.

Протокол зафиксировал заметное расхождение позиций руководства ФРС. Два члена комитета высказались за более значительное сокращение стоимости заимствований, несколько (сколько точно — не указано) — за сохранение ставки на текущем уровне.

При голосовании за снижение ставки проголосовали восемь комитетчиков, против — двое.

При этом большинство участников согласились, что давление негативных рисков несколько ослабло по сравнению с июнем. В момент заседания, впрочем, еще действовало временное «перемирие» в торговых переговорах США и Китая — но уже на следующий день Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на остающийся объем китайского импорта с 1 сентября (позднее Минторг США ввел отсрочку повышения пошлин на электронику, часть предметов одежды и обуви до 15 декабря). Согласно протоколу, участники комитета сошлись во мнении, что рост базовой инфляции (не учитывает волатильные компоненты — продовольствие и топливо) возобновился. Однако они отметили, что низкая стоимость заимствований и высокие котировки на фондовом рынке «в значительной степени» основаны на ожиданиях снижения ставки ФРС. Поясним, что сейчас участники рынков в своем большинстве ожидают еще четыре раунда снижения ставки до конца 2020 года.

Новые разъяснения относительно планов ФРС может дать ее глава Джером Пауэлл, выступающий в пятницу на банковской конференции в Джексон-Хоул. В четверг же один из участников комитета, глава Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил о том, что регулятор уже достиг нейтрального уровня ставок и должен сохранять их на протяжении какого-то времени — чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация. Дональд Трамп, напротив, указал, что «Джером Пауэлл и ФРС являются единственной проблемой (для большего смягчения монетарной политики.— “Ъ”)». «Сильный доллар, никакой инфляции, они двигаются, как будто застряли в трясине»,— написал в Twitter американский президент.

«Стенограмма так и не дала четкого понимания, почему ФРС снизила ставку, поэтому появляется впечатление, что участники комитета попросту прислушиваются к сигналам на рынке гособлигаций»,— отмечают в Capital Economics. «Подобное различие во взглядах членов комитета ослабляет позиции председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это также означает, что дальнейшее прогнозирование политики регулятора становится все более сложным, поскольку случайные договоренности между чиновниками внутри комитета могут привести к самым неожиданным результатам»,— отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Татьяна Едовина