Верховный суд признал законным отказ в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу на выборах в Мосгордуму

Верховный суд (ВС) России признал законным отказ в регистрации Ильи Яшина кандидатом на выборах в Мосгордуму. «В удовлетворении апелляционной жалобы Яшина на решение Мосгорсуда отказано»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Также отклонены аналогичные жалобы Елены Русаковой и Константина Янкаускаса. Таким образом, суд подтвердил ранее принятые решения Мосгорсуда.

Ранее ВС признал законным отказ в регистрации директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало недопустимое количество брака в подписях избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что результаты подсчетов были сфальсифицированы, и подали жалобу в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК, но получили отказ. В столице с июля проходят протестные акции в их поддержу.

В субботу, 31 августа, в столице планировалось провести три акции. Заявки подавали несколько групп, включая Либертарианскую партию России. Мэрия не согласовала ни одну из заявок. Альтернативных площадок власти также не предоставили.

О планирующихся акциях — в публикации “Ъ” «Чрезвычайное шествие».