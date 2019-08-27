Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него

Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд. «Новое дело возбуждено именно в тот момент, когда суды стали массово отказывать следствию в наложении ареста на имущество, якобы принадлежащее Абызову, с целью оказания дополнительного давления на суд»,— заявил адвокат господина Абызова Александр Аснис. Ранее Мосгорсуд отменил арест €120 млн по делу экс-министра.

Адвокат также считает, что следствие «так и не смогло» за пять месяцев расследования дела об организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) собрать достаточные доказательства.

Защитник уточнил, что обвинение по новому уголовному делу господину Абызову не предъявлено, он намерен опровергнуть подозрения.

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О возбуждении нового уголовного дела против экс-министра стало известно 27 августа. Следствие считает, что Михаил Абызов нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

Об аресте недвижимости, акций и денег экс-министра читайте в материале “Ъ” «Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения».