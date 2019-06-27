Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения

По делу об организации преступного сообщества, в котором обвиняются экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов и его деловой партнер Николай Степанов, арестованы активы на миллиарды рублей. По версии защиты, под обеспечительные меры попало имущество, стоимость которого существенно превышает как возможный ущерб по делу, так и штрафные санкции.
С ходатайством о наложении ареста на принадлежащие господину Абызову 1667 акций АО «Промышленные технологии» в Преображенский райсуд обратился руководитель следственной группы СКР генерал-майор юстиции Сергей Степанов. Он уточнил, что обеспечительная мера необходима для выплат компенсаций потерпевшим и штрафа в случае вынесения судом обвинительного приговора. Номинальная стоимость каждой акции составляет всего 100 руб., однако, как пояснил “Ъ” один из участников заседания, их рыночную стоимость никто не оценивал.
Ранее с просьбами арестовать имущество Михаила Абызова — более 420 млн руб. на банковских счетах, два особняка с участками в Подмосковье, несколько квартир, машино-мест и т. д.— СКР обращался в Басманный райсуд. Причем все заседания проходили без участия как самого господина Абызова, так и его защитников, которых не уведомляли о предстоящих заседаниях. «В среду слушания прошли в Преображенском суде, по месту нахождения реестродержателя акций»,— пояснил “Ъ” адвокат экс-министра Сергей Дрозда. По его словам, господин Абызов через сотрудников СИЗО был оповещен о дате заседания. «В таком случае обеспечивается участие в процессе, если нет письменного отказа, а Михаил Анатольевич хотел присутствовать лично»,— сообщил защитник. Он отметил, что как сам обвиняемый, так и его представители настаивали на необоснованности ходатайства генерала Степанова. Кстати, возник вопрос, им ли было составлено и подписано ходатайство, так как в документе заявитель был указан подполковником. Впрочем, представители прокуратуры и судья Дмитрий Яни сочли это технической ошибкой, не влияющей на ход рассмотрения.
Кроме того, сам обвиняемый напомнил, что стоимость ранее уже арестованного у него имущества превышает сумму штрафа, который, возможно, будет ему назначен. «По данному уголовному делу максимальная сумма штрафа составляет 1 млрд, что гораздо меньше цены арестованного имущества и счетов»,— пояснил господин Дрозда. Адвокат особо подчеркнул, что он с коллегами еще только разбирается в том, что попало под обеспечительные меры, так как это произошло без их участия. «Обжалуем и это решение, и предыдущие»,— пообещал защитник после того, как судья удовлетворил ходатайство СКР. Он также напомнил, что накануне апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу адвокатов, признав законным продление ареста господина Абызова. В том заседании экс-министр сообщил, что следствие не дало ему возможности пообщаться с матерью по телефону в день, когда ей исполнилось 86 лет.
«Отвергаются все просьбы о телефонных разговорах или свиданиях, хотя это не укладывается ни в какие нормы закона или нравственности»,— заявил “Ъ” Сергей Дрозда.
Один из его коллег рассказал, что, обосновывая необходимость продления срока содержания в СИЗО, следователи СКР ссылались на перевод крупной суммы со счета Михаила Абызова на счета его сына и жены уже после ареста экс-министра. «Непонятно, в чем же здесь преступление, если эти счета не были заблокированы, а деньги нужны семье на текущие расходы»,— недоумевают защитники. При этом сам господин Абызов продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что разногласия с потерпевшими по его делу необходимо было разрешать в арбитражном суде, а не в рамках уголовного дела.
Отметим, что во вторник и среду Мосгорсуд рассмотрел и жалобы остальных фигурантов дела о хищении в 2011–2014 годах у Сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети» 4 млрд руб. В частности, законным был признан арест крупного предпринимателя и однофамильца руководителя следственной группы СКР Николая Степанова. Как заявил “Ъ” адвокат последнего Владимир Старинский, у его клиента также арестовано множество счетов и имущество, включая бизнес-центр в Новосибирске, «на сотни миллионов рублей», что также обжаловано защитой. «Ущерб по делу является ничтожным (по подсчетам адвокатов, не более 1,3 млн руб.— “Ъ”), а СКР через суд накладывает арест на все что можно»,— утверждает защитник. Он указал, что недавно суд снял обременение хотя бы с квартиры в Москве, которую жена господина Степанова продала еще в 2012 году.
По словам защитника, 22 июня Николаю Степанову исполнилось 45 лет, однако, находясь в СИЗО, поменять паспорт он не может. Между тем при недействующем документе у большинства подконтрольных ему структур, в том числе компаний, занимающихся долевым строительством, банки и налоговые органы могут заблокировать все счета, парализовав их деятельность.
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