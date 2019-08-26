Мосгорсуд отменил арест €120 млн по делу Абызова

Мосгорсуд решил отменить арест €120 млн по делу бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщил адвокат экс-министра Сергей Дрозд. «Эти средства, согласно позиции защиты, находились на счете фирмы, не имеющей отношения к Абызову»,— сказал господин Дрозд (цитата по ТАСС).

Суд отправил на пересмотр еще два материала дела об аресте активов Михаила Абызова. До этого следствие отказалось от ходатайства об аресте счета, с которого до его блокировки вывели 1,5 млн руб.

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Ранее следователь по делу бывшего министра заявил, что в ходе расследования были арестованы имущество, недвижимость и счета на сумму 27 млрд руб.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

Об аресте недвижимости, акций и денег экс-министра читайте в материале “Ъ” «Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения».