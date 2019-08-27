Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике. Он считает, что сейчас укрепляются «новые державы», в том числе Россия.

«В геополитике появились новые силы, которые мы недооценивали, например, Китай. Кроме того, стратегия Россия становится более успешной, чем ранее»,— заявил президент Франции на совещании послов республики. По его словам, Парижу нужно выстроить новые отношения с Москвой, поскольку «невозможно выстроить архитектуру доверия и безопасности» в мире без РФ. «Если в определенный момент мы не сможем сделать нечто полезное вместе с Россией, то останемся в бесплодной напряженности, у Европы останется множество замороженных конфликтов»,— добавил президент Франции.

Господин Макрон также отметил, что главы Минобороны Флоранс Парли и МИДа Жан-Ив Ле Дриан отправятся в Москву для встречи с российскими коллегами в формате «2+2» через несколько дней.

Ранее президент США предложил восстановить формат G8. Его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада и ЕС выступили против. По информации телеканала CNN, американский и французский лидеры договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.

О том, как Эмманюэль Макрон подвел итоги самита G7 публикации “Ъ”.