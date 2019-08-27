ГИБДД объяснила, почему Путину можно было ездить на мотоцикле без шлема

Управление ГИБДД по Севастополю отказалось оштрафовать президента России Владимира Путина, проехавшегося на мотоцикле без шлема во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». Ранее соответствующий запрос в ведомство направил юрист Максим Чихунов.

Напомним, президент приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал» с коляской. Его сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора города Михаил Развожаев. Все они были без защитных шлемов.

«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается»,— говорится в ответе Госавтоинспеции (документ господин Чихунов опубликовал в Facebook).

Ранее ФСО заявила, что Владимир Путин, проехавший по Крымскому мосту за рулем «КамАЗа», не пристегнутый ремнем безопасности, не нарушил правил дорожного движения. «В это время эта дорога еще не была дорогой общего пользования. На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было»,— сказал в это время представитель ведомства.

О деятельности байк-клуба «Ночные волки» в Севастополе читайте публикации “Ъ”.