Испытания под Северодвинском были связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО

Испытания 8 августа под Северодвинском в Архангельской области были связаны с разработкой оружия после выхода США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Об этом, как передает пресс-служба МИД РФ, сообщил и. о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов на 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны»,— сказал господин Карпов. Он отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения в связи с инцидентом нет.

Дипломат заверил, что авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не относится к предмету ДВЗЯИ.

«Отслеживание военной деятельности, а также последствий любых других событий и инцидентов, не связанных с ядерными испытаниями, является недопустимым. Не стоит также забывать, что передача данных со станций международной системы мониторинга в Международный центр данных является пока делом сугубо добровольным и будет оставаться таковым вплоть до вступления ДВЗЯИ в силу»,— сказал Алексей Карпов.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, он запрещает «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв» в любом месте на земном шаре независимо от его мощности. В рамках договора создана Международная система мониторинга. Она включает объекты для сейсмологического, гидроакустического, инфразвукового, радионуклидного (отслеживает уровень радиации) мониторинга. В частности, в РФ находится восемь станций радионуклидного мониторинга, из них четыре — в Кирове, Билибино, Уссурийске и Залесово. В Дубне располагается лаборатория по радионуклидному мониторингу.

Напомним, в результате взрыва под Северодвинском погибли пять человек, более десяти пострадали. Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет уверяет, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ сообщила о четырех мониторинговых станциях, которые перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».