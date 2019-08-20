WSJ: уже четыре мониторинговые станции не передают данные после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции на Чукотке и Алтае, установленные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через три дня после ЧП под Северодвинском. 8 августа там произошел взрыв на полигоне во время испытаний, связанных с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. Через два дня, 10 августа, возникли неполадки в работе станций в Дубне и Кирове.

Как сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, 13 августа перестала поступать информация от станций в чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово. Все четыре станции измеряют количество радиоактивных частиц в воздухе. Еще одна такая станция находится в Уссурийске, она работает без перебоев, уточнил господин Зербо.

«Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам, чтобы как можно скорее возобновить работу (станций.— “Ъ”)»,— добавил исполнительный секретарь. Как напоминает WSJ, российская сторона первоначально объяснила неполадки «проблемами со связью». Когда именно станции возобновят передачу данных, пока не известно. Представители посольства РФ в Вашингтоне переадресовали вопросы о станциях российским властям.

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, он запрещает «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв» в любом месте на земном шаре независимо от его мощности. В рамках договора создана Международная система мониторинга. Она включает объекты для сейсмологического, гидроакустического, инфразвукового, радионуклидного (отслеживают уровень радиации) мониторинга. В частности, в РФ находится восемь станций радионуклидного мониторинга, из них четыре — в Кирове, Билибино, Уссурийске и Залесово. В Дубне располагается лаборатория по радионуклидному мониторингу.

Напомним, в результате взрыва под Северодвинском погибли пять человек, более десяти пострадали. Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет уверяет, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Источники The Moscow Times также утверждали, что врачи, лечившие пострадавших, не знали, что те заражены радиацией, и у одного из медиков якобы выявили радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Минздрав эту информацию не подтвердил.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».