Amgen покупает лекарство от псориаза Otezla за $13,4 млрд

Американская фармкомпания Amgen покупает у своего конкурента Celgene права на препарат Otezla, который используется для лечения псориаза. Сумма сделки составит $13,4 млрд, которые будут выплачены наличными. О сделке было объявлено сегодня, 26 августа.

В начале года другая фармкорпорация, Bristol-Myers Squibb, договорилась о покупке Celgene за $90 млрд, для завершения сделки она должна была по требованию регуляторов продать Otezla. Otezla была третьим по размеру продаж препаратом Celgene, в прошлом году ее продажи составили $1,6 млрд. Ожидается, что в ближайшие пять лет продажи этого препарата, запущенного в 2014 году, вырастут до двузначных сумм в миллиардах долларов.

Нынешний год оказался очень успешным с точки зрения сделок в сфере фармацевтических компаний и производителей товаров для здоровья — по данным Refinitiv, с начала года были заключены сделки на сумму $700 млрд. Среди крупнейших сделок — покупка американской AbbVie ирландской Allergan, известной в числе прочего своей разработкой Botox, за $63 млрд, объединение Pfizer и Mylan подразделений по производству незапатентованных лекарств на $9,5 млрд и покупка Pfizer производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд. Часто сделки были связаны с желанием компаний продать непрофильные активы или прибрести производителей инновационных лекарств на фоне истекших патентов на их собственные популярные препараты.

Яна Рождественская