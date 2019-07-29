Pfizer и Mylan объединяют производство незапатентованных лекарств с выручкой $20 млрд

Американская фармкомпания Pfizer согласилась выделить свой бизнес по производству незапатентованных лекарств и объединить его с нидерландским производителем дженериков Mylan. Новая фармкомпания будет специализироваться на незапатентованных лекарственных средствах — как дженериках, так и препаратах, патент которых истек, например таких популярных препаратах Pfizer, как Lipitor и Viagra. 57% в ней будет принадлежать акционерам Pfizer, оставшиеся 43% — акционерам Mylan, компания получит новое название, которое пока не сообщается.

Pfizer и Mylan не уточняют, сколько составит стоимость сделки по созданию новой компании. Совокупная выручка объединенной компании в следующем году должна составить от $19 млрд до $20 млрд. Новая компания будет зарегистрирована в США, ее штаб-квартира будет находиться в Делавэре, а ее генеральным директором станет Майкл Геттлер, сейчас возглавляющий подразделение Pfizer по незапатентованным лекарствам Upjohn. Главой совета директоров станет глава совета директоров Mylan Роберт Коури, а генеральный директор Mylan Хизер Бреш после объединения уйдет в отставку.

Нынешняя сделка — часть многолетнего плана Pfizer по разделению бизнеса на три части: разработка дорогих инновационных препаратов, производство дженериков, а также безрецептурные препараты и предметы гигиены. В декабре прошлого года Pfizer и GlaxoSmithKline заявили, что они собираются объединить свои подразделения по последним двум видам товаров. В июне Pfizer за $10,6 млрд приобрела компанию Array Biopharma, известную в первую очередь разработками препаратов для лечения рака, эта сделка также свидетельствует о намерении Pfizer сконцентрировать внимание на инновационных лекарствах, в том числе в таких направлениях, как препараты от рака и генная терапия.

Яна Рождественская