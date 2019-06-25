Ботокс возвращается за океан

Американская фармацевтическая компания AbbVie приобретет ирландскую Allergan, известную в том числе своей разработкой Botox, за $63 млрд. Эта сделка станет одной из крупнейших в отрасли за последнее время и поможет американцам заметно упрочить свои позиции на рынке не только косметических препаратов, но и средств для ухода за глазами, укрепления иммунитета, онкологических препаратов.

AbbVie заплатит ирландской компании $63 млрд, или по $188 за акцию наличными и своими собственными акциями, что на 45% больше, чем цена закрытия на ценные бумаги Allergan в понедельник вечером. Об этом сообщается в заявлении компаний.

Отдельно отмечается, что после сделки AbbVie продолжит оставаться зарегистрированной в США и иметь там главные офисы. Этот момент позволяет надеяться, что сделка получит одобрение американских регуляторов, которые заблокировали покупку Allergan три года назад другой американской фармкорпорацией — Pfizer. В конце 2015 года Pfizer предлагала за Allergan в 2,5 раза больше — $150 млрд, и ирландцы приняли предложение. Однако через несколько месяцев сделка сорвалась из-за позиции американских регуляторов. Им не понравилось, что Pfizer после слияния собиралась перенести штаб-квартиру в Ирландию, чтобы уйти из-под американской системы налогообложения и платить более низкие ирландские налоги.

Такие слияния называются инверсивными. Они стали довольно популярны в США в 2013 году, после чего Министерство финансов США разработало новые правила, препятствующие совершению инверсивных сделок. Собственно сама Allergan в свое время сменила прописку в результате такого же инверсивного слияния: в ноябре 2014 года ирландский производитель дженериков Actavis купил тогда еще американскую Allergan за $66 млрд. После этого Actavis взяла себе название купленной компании, что позволило Allergan стать ирландской компанией и заметно сэкономить на налогах.

Впрочем, после срыва слияния с Pfizer новоиспеченная ирландская Allergan хоть и получила в качестве неустойки $400 млн, к нынешнему времени ее акции подешевели в полтора раза, в том числе из-за отсутствия новых прорывных препаратов. Похожие проблемы стоят и перед AbbVie. Срок действия патента на эксклюзивную продажу препарата для лечения артрита Humira (годовые продажи — около $20 млрд) истек в ЕС в конце прошлого года. Теперь компании приходится конкурировать в Европе с производителями дженериков этого препарата. В США патент на Humira истекает в 2023 году, и в случае отсутствия новых революционных разработок это грозит AbbVie резким снижением прибыли.

Кроме того, в последнее время некоторые акционеры Allergan требовали и вовсе разделить компанию, что могло заметно снизить шансы на продажу всего бизнеса целиком. В интервью телеканалу CNBC Максим Джейкобс, директор по исследованиям рынка Северной Америки в Edison Investment Research, отметил, что сделка дает AbbVie для диверсификации ряд активов по вполне доступной цене. «Взамен акционеры Allergan получают неплохую премию за свои акции, которые в последнее время стали непомерно дешевы»,— подчеркнул эксперт.

Евгений Хвостик