Pfizer купил производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд

Американская фармкорпорация Pfizer сегодня, 17 июня, купила своего конкурента Biopharma, известного в первую очередь разработками препаратов для лечения рака. Сумма сделки составила $10,64 млрд, тем самым Pfizer заплатила огромную — 62% — премию в сравнении со стоимостью акций Array в минувшую пятницу за доступ к ее лекарствам от рака кожи Braftovi и Mektovi, а также находящимся в процессе разработкам препаратов против других видов рака. Сделка должна завершиться во втором полугодии.

Некоторые аналитики отмечают, что рост Pfizer замедлился в последние годы. Возглавивший компанию в текущем году генеральный директор Альберт Бурла поставил цель «15 за 5», то есть разработку в ближайшие пять лет 15 экспериментальных препаратов, потенциальные продажи каждого из которых составили бы не менее $1 млрд в год. В последнее время Pfizer активно инвестирует в такие направления, как препараты от рака и генная терапия. Нынешняя сделка стала крупнейшей для Pfizer с покупки в 2016 году еще одного производителя препаратов от рака, Medivation, за $14 млрд. Разработка лекарств против рака довольно привлекательная для фармкомпаний отрасль, так как в этой сфере за последние годы отмечается значительный прогресс, в связи с чем доходы от этого направления растут.

О том, как Pfizer купила Medivation, читайте в публикации “Ъ”.

Яна Рождественская