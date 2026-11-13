Малайзия проверяет компанию предполагаемой любовницы экс-гендиректора Nvidia

Малазийское ведомство сообщило, что Megaspeed через подразделение в Малайзии импортировала в страну серверы и чипы для искусственного интеллекта. Компания также арендовала площади в малазийских дата-центрах. В министерстве отметили, что любые официальные визиты на объекты компании являются частью планового контроля. Ведомство взаимодействует с таможенными органами, чтобы выяснить, осуществлялся ли реэкспорт этих чипов и, если да, соответствовали ли такие поставки требованиям законодательства.