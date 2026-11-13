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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомМикроэлектроника

Малайзия проверяет компанию предполагаемой любовницы экс-гендиректора Nvidia

Министерство инвестиций, торговли и промышленности Малайзии заявило о начале расследования в отношении сингапурской технологической компании Megaspeed по поводу возможного незаконного реэкспорта чипов. Проверка началась после того, как один из американских сенаторов заявил, что фирму использовали для обхода введенных США ограничений на поставки передовых полупроводников в третьи страны.
Элис Хуанг

Элис Хуанг

CTI / Reuters

Одним из инвесторов и топ-менеджеров Megaspeed была китайская предпринимательница Элис Хуанг, которая, по данным СМИ, была любовницей экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга и якобы передавала Пекину конфиденциальную информацию о технологиях Nvidia.
Малазийское ведомство сообщило, что Megaspeed через подразделение в Малайзии импортировала в страну серверы и чипы для искусственного интеллекта. Компания также арендовала площади в малазийских дата-центрах. В министерстве отметили, что любые официальные визиты на объекты компании являются частью планового контроля. Ведомство взаимодействует с таможенными органами, чтобы выяснить, осуществлялся ли реэкспорт этих чипов и, если да, соответствовали ли такие поставки требованиям законодательства.
В июле 2025 года Малайзия ввела экспортный контроль в отношении высокопроизводительных чипов для искусственного интеллекта американского происхождения. Для их реэкспорта, перевалки или транзита теперь требуется специальное торговое разрешение, а предоставление таможенным органам недостоверных сведений о таких товарах является правонарушением.
Искусственный интеллект
Рынок микроэлектроники
Технологии
США

Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации