Покрас Лампас отменил поездку в Екатеринбург после угроз

Художник-каллиграфист Покрас Лампас не приедет в Екатеринбург, чтобы восстановить испорченный супрематический крест на Уралмаше на площади Первой пятилетки, сообщили в пресс-службе фестиваля Stenograffia. Организаторы мероприятия решили провести переговоры с православными активистами, которые в накануне провели акцию протеста против восстановления работы.

Представителей православной общественности возмутило использование формы креста в качестве основы арт-объекта. В акции-хэппенинг верующих «Не растопчи любовь!», которая прошла 25 августа, приняло участие около 15 человек. Часть верующих стояли в футболках со словами, которые сложились в фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь», и держались за руки. Другие активисты выступили с одиночными пикетами, стоя по периметру арт-объекта в нескольких десятках метров друг от друга. Акция сопровождалась молитвенными песнопениями. После прихода представителей фестиваля Stenograffia и главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко участники акции вступили в словесную перепалку. Один из православных активистов пообещал «измазать кровищей индейцев-сатанистов» площадь, «чтобы никто не топтался по святыне», и сесть в тюрьму.

Сегодня организаторы фестиваля проведут пресс-конференцию, на которой выскажут свою позицию о происходящем и предложат возможные варианты решение конфликта. В мероприятии примут частие координатор фестиваля Анна Клец, сооснователь фестиваля Андрей Колоколов, заместитель мэра по внутренней и информационной политике Екатерина Куземка. Покрас Лампас будет участвовать в пресс-конференции по видеосвязи.

Покрас Лампас расписал площадь Первой пятилетки на Уралмаше в рамках фестиваля Stenograffia, который прошел в Екатеринбурге с 5 по 7 июля. На площади более 6,6 тыc. кв.м, которая была утверждена мэрией, при помощи 20 волонтеров художник создал супрематический крест. Позже коммунальные службы Екатеринбурга начали ремонт асфальта на площади и залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность и губернатора Евгения Куйвашева. В горадминистрации виновных пообещали наказать.

Анастасия Реутова