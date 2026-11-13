Власти Словении решили лишить гражданства 13 россиян
Словенские власти начали процедуру лишения гражданства страны 13 россиян. Все они зарегистрированы за границей. Предложения начать процедуру МВД направило 9 октября административным органам первой инстанции. Именно они должны установить основания для лишения гражданства и принять решения по каждому делу.
Закон допускает лишение словенского гражданства при соблюдении нескольких условий. В заявлении правительства приведена следующая норма: «Гражданства Республики Словения может быть лишен гражданин, фактически проживающий за границей и имеющий иностранное гражданство, если его/ее деятельность нанесла ущерб международным или иным интересам Республики Словения» (цитата по ТАСС). Решение зависит от установления этих оснований в каждом конкретном случае.
Поручение проверить основания для лишения гражданства правительство дало разведке и службам безопасности 10 сентября. Оно касалось россиян, прошедших внеочередную натурализацию после 2015 года. Ранее STA со ссылкой на словенское МВД писало, что проверяли 93 человека. Министерство объясняло проверку российской спецоперацией на Украине, а также связанными с ней санкциями.