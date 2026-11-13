Власти Словении решили лишить гражданства 13 россиян

Поручение проверить основания для лишения гражданства правительство дало разведке и службам безопасности 10 сентября. Оно касалось россиян, прошедших внеочередную натурализацию после 2015 года. Ранее STA со ссылкой на словенское МВД писало, что проверяли 93 человека. Министерство объясняло проверку российской спецоперацией на Украине, а также связанными с ней санкциями.