«Настоящий талант всегда щедр»

В 1945 году, сразу после Второй мировой, Бальмен открыл собственный модный дом. Он любил изящные женственные силуэты, и уже первой коллекцией представил парижской публике красочную сказку, по которой француженки так соскучились в военные годы. Пышные юбки, мягкие драпировки, подчеркнутая талия, вышивка и бисер покорили не только Париж, но и Нью-Йорк. Первый показ за океаном в 1951 году прошел с оглушительным успехом. Вскоре среди клиенток Бальмена числились Кэтрин Хепберн, Брижит Бардо, Вивьен Ли и даже королева Таиланда.