«Настоящий талант всегда щедр»
Павел Шинский — о кутюрье, который открыл миру Карла Лагерфельда
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Судьба Пьера Бальмена была предопределена еще до рождения. Его отец торговал тканями собственного производства, а мать держала бутик. Неудивительно, что еще студентом он рисовал эскизы платьев для модного швейцарского кутюрье Робера Пиге, а в 20 лет ушел работать к популярнейшему Эдуару Молине.
В 1945 году, сразу после Второй мировой, Бальмен открыл собственный модный дом. Он любил изящные женственные силуэты, и уже первой коллекцией представил парижской публике красочную сказку, по которой француженки так соскучились в военные годы. Пышные юбки, мягкие драпировки, подчеркнутая талия, вышивка и бисер покорили не только Париж, но и Нью-Йорк. Первый показ за океаном в 1951 году прошел с оглушительным успехом. Вскоре среди клиенток Бальмена числились Кэтрин Хепберн, Брижит Бардо, Вивьен Ли и даже королева Таиланда.
А в 1954 году, оказавшись в жюри конкурса молодых дизайнеров, он открыл миру Карла Лагерфельда. Настоящий талант всегда щедр.