В Москве задержали проректора «Синергии» Михаила Ерофеева
В Москве задержали проректора по региональному развитию частного университета «Синергия» Михаила Ерофеева. По информации «Ъ», его обвиняют в хищении средств вуза при выполнении госконтракта. Господин Ерофеев находится в изоляторе временного содержания. Вскоре Тверской суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения.
Дело связано с госконтрактом на создание онлайн-курса повышения квалификации, который «Синергия» получила в 2023 году. Стоимость контракта оценивалась в 31,5 млн руб. По версии следствия, большую часть работы вуза выполнили субподрядчики, что сократило расходы до 13,5 млн руб.
Несмотря на это, университету выплатили полную сумму после приемки работ. Следователи считают, что руководство могло похитить или растратить остальные 18 млн руб. Кроме того, получившиеся курсы оказались неприменимы на практике.
«Синергия» — один из крупнейших частных университетов в России. В 2022 году в вузе проходила проверка из-за подготовки фиктивных справок об обучении. С их помощью студенты получали отсрочки от мобилизации. После из «Синергии» уволили девять сотрудников, часть из которых впоследствии осудили.