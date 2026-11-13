В Москве задержали проректора «Синергии» Михаила Ерофеева

«Синергия» — один из крупнейших частных университетов в России. В 2022 году в вузе проходила проверка из-за подготовки фиктивных справок об обучении. С их помощью студенты получали отсрочки от мобилизации. После из «Синергии» уволили девять сотрудников, часть из которых впоследствии осудили.