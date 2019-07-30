Московские граффити пройдут через худсоветы

Столичное правительство впервые утвердило своим постановлением правила нанесения граффити на московских домах. Отныне рисовать на зданиях можно, заранее согласовав дизайн-проект в семи ведомствах мэрии под руководством департамента ЖКХ. Тематика работ ограничена наукой, спортом, искусством, историческими событиями и «выдающимися личностями»: наносить их можно лишь с апреля по ноябрь, а уже готовое граффити может потребовать удалить приемная комиссия. Эксперты считают, что в попытках отрегулировать отрасль чиновники сделали невозможной работу уличных художников.

«Правила нанесения надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити"» утверждены постановлением столичного правительства 877-ПП. Документ ограничивает тематику граффити «изображениями, популяризирующими выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство». Прочие сюжеты не допускаются, но и в разрешенных граффити не должно быть призывов к насилию и жестокости, порнографии, бранных слов, оскорблений «в отношении пола, расы, национальности, профессии», изображений табака, взрывчатки и наркотиков. Художникам также воспрещаются сюжеты, «подрывающие доверие несовершеннолетних к родителям и воспитателям» и показывающие детей в «опасных ситуациях».

Дизайн-проект граффити (вместе с документами о согласии собственников здания) предварительно должен быть представлен столичному департаменту ЖКХ, который в месячный срок должен согласовать его с шестью ведомствами, включая департамент имущества, Москомархитектуру и префектуру.

В случае утверждения граффити наносить его на здание можно с 1 апреля до 1 ноября, причем в оговоренный срок в зависимости от площади изображения: к примеру, на 500-метровую уличную картину дается неделя.

Готовую работу должна одобрить приемочная комиссия из тех же семи ведомств.

Ранее подобных правил в Москве не существовало, но граффити упоминались в столичном законе «О благоустройстве». В мае 2018 года в него была добавлена соответствующая статья, но там фигурировали лишь общие слова о необходимости согласования граффити с мэрией и их удалении за бюджетный счет (при нежелании собственника здания) с последующим выставлением счета через суд. Новыми правилами полностью запрещается реклама в технике граффити, в том числе и социальная (см. “Ъ” от 29 июля). В столичном департаменте СМИ и рекламы 29 июля сообщили, что в Москве насчитывается 757 граффити, пообещав, что 100 подобных рекламных изображений будут удалены со стен московских домов в двухнедельный срок.

«Чиновники хотели отрегулировать отрасль, но выплеснули ребенка с водой. Работа уличных художников будет невозможна из-за такого количества согласований»,— сказал гендиректор «Новатек Арт» и организатор граффити-фестивалей Иван Пантелеев. Эксперт не понимает, как с разрешенными тематиками «рисовать граффити о туризме, космосе или деторождении», и сомневается, что у сотрудников департамента ЖКХ из комиссий «найдет понимание работа художников-иностранцев». Художник Покрас Лампас (работает в стиле каллиграффити) не понимает, что будет происходить «с арт-кластерами», например, с галереями «Винзавод» и Artplay. «Попадут ли они под постановление или останутся оазисом, неясно»,— рассуждает господин Лампас. Впрочем, художник надеется, что основной целью постановления станет реклама, «дискредитировавшая этот формат». «Под видом граффити создавались абсолютно безвкусные работы»,— говорит он. Но количество согласований наводит Покраса Лампаса на «мысли о цензуре»: «А я цензуру не люблю и не разделяю».

Господин Пантелеев говорит, что работа приемочной комиссии создает и потенциал для коррупции.

«В ходе первой приемки сотрудники ЖКХ могут потребовать "перерисовать птичку". А уже на второй приемке при возражении хоть одного члена комиссии проект признается неправильным и подлежащим удалению»,— говорит эксперт, поясняя, что граффити с участием иностранного художника обходится в сумму около 1 млн руб. Покрас Лампас надеется, что в постановление «можно будет вносить изменения»: «Иначе будет не развитие паблик-арта, а его деградация».

Александр Воронов