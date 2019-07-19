Гудроном по стрит-арту

В пятницу коммунальные службы Екатеринбурга приступили к ремонту асфальта на площади Первой Пятилетки на Уралмаше, на которой разместил свою работу художник-каллиграф Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia. Коммунальщики залили часть арт-объекта гудроном, после чего работы остановили. Ситуация возмутила общественность, главу города, свердловского губернатора и самого художника. В горадминистрации виновных пообещали наказать. Художник намерен восстановить рисунок.

Укладывать асфальт на площади Первой Пятилетки на Уралмаше, которую ранее украсил художник-каллиграф Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia, коммунальные службы начали утром в пятницу. По словам очевидцев, на арт-объекте припарковали дорожную технику, крест облили гудроном и начали засыпать асфальтобетонной смесью.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Покрас Лампас считается основателем направления каллиграфутуризма. Всемирную известность ему принесла работа на крыше «Красного Октября» в Москве четыре года назад. Самый большой каллиграфический рисунок в мире — высотой с 22-этажное здание — вошел в Книгу рекордов Гиннесса. После этого художник успел поработать с такими компаниями, как Nike, Reebok, Lamborghini. Его холсты и коллаборации с главными мировыми брендами одежды и автомобилей стоят в среднем от €10 тыс. до €20 тыс. Настоящее имя художника — Арсений, однако в 2018 году он официально сменил имя на Покрас Лампас.

В рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia Покрас Лампас нарисовал гигантский супрематический крест на площади Первой Пятилетки и вписал в него цитату Казимира Малевича.

Над созданием работы в течение четырех дней трудились больше 20 волонтеров. По словам художника, арт-объект «вяжется с Казимиром Малевичем» и столетием создания «Черного квадрата».

Фото: facebook.com/pokras.lampas

Работы коммунальщиков были остановлены из-за бурной реакции общественности, СМИ и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который не понял, зачем «стали замазывать гудроном и асфальтом» супрематический крест. «Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, происшедшее возмутительно»,— сообщил чиновник на своей странице в Instagram. Сам Покрас Лампас ситуацию прокомментировал на своей странице в Instagram. «Проснулся и *** (удивился.— “Ъ-Урал”)»,— сообщил он.

В администрации Екатеринбурга объяснили, что работу повредили во время ремонта пешеходного перехода. Глава города Александр Высокинский назвал ситуацию самоуправством со стороны заместителя главы Орджоникидзевского района по благоустройству. «Администрация Екатеринбурга разобралась в сложившейся ситуации. Виновные будут наказаны. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем»,— сообщили в мэрии.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков на своей странице в Facebook рассказал, что поинтересовался у главы района, «какого фига это происходит». «Он ответил мне, что неожиданно поступило много жалоб от заводчан о том, что там плохой пешеходный переход и его срочно надо сделать. На вопрос о том, почему он не благоустроил его раньше, я получил ответ: ''Так я только вчера там на объезде был и только вчера узнал''»,— сообщил депутат.

Организаторы фестиваля Stenograffia заверили, что работа будет восстановлена «и по композиции, и по росписи».

«Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов. Огромное спасибо всем, кто оперативно отреагировал на эту новость. Спасибо всем неравнодушным»,— сообщили они в своей группе в соцсети «ВКонтакте», пообещав позднее рассказать о ситуации подробнее. Организаторы напомнили, что все объекты фестиваля, в том числе крест на площади, были согласованы на уровне городской и районной администраций. Организатор фестиваля Stenograffia Константин Рахманов назвал ситуацию «несогласованностью внутри мэрии».

Фестиваль Stenograffia проходил в Екатеринбурге в десятый раз (с 5 по 7 июля). Художники создали около 25 работ. Среди авторов — испанский художник Ampparito, художник из Лондона Fanakapan, испанец Zesar и местная команда Hot Singles in Your Area.

Отметим, что ранее на коммунальщиков, уничтожающих стрит-арт, жаловались петербуржцы. На Литейном проспекте, 37/39 в Санкт-Петербурге коммунальщики закрасили граффити с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Оно было нанесено на трансформаторную будку. Другой стрит-арт с изображением Морихэя Уэсибы стерли в саду Дружбы на том же Литейном. Кроме того, в переулке Радищева находится настоящая картинная галерея, которую создал художник Олег Лукьянов. На фасады зданий были нанесены копии фресок. В апреле их закрасили коммунальщики, но спустя пару дней все было восстановлено силами автора и волонтеров. Городские работники также стерли работу художника Паши Каса с дома 113 по Невскому проспекту. Она называлась «Окна в другую реальность». Горожане восстановили творение, стерев краску коммунальщиков металлическими губками.

Анна Лапина, Артем Гирш, Екатеринбург; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург